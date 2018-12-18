2018-12-18T16:27:05+03:00
Общество

Помятые конфеты и липкая обертка: в Красноярске эксперты проверили сладкие новогодние подарки

А в целом содержимое ярких коробок безопасно
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Помятые конфеты и липкая обертка: в Красноярске эксперты проверили сладкие новогодние подаркиПомятые конфеты и липкая обертка: в Красноярске эксперты проверили сладкие новогодние подаркиФото: Мария ЛЕНЦ
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В предновогодних хлопотах взрослые зачастую не задумываются над тем, что содержится в яркой упаковке под видом сладких подарков. Выбирают либо по весу, либо по цене. Привыкли доверять производителю.

Тем не менее, правило «доверяй, но проверяй» никто не отменял. Специалисты Красноярского ЦСМ совместно со студентами Торгово-экономического института озадачились проверить содержимое наборов кондитерских изделий в новогодних подарках.

Для этого закупили в торговых сетях «Командор» и гипермаркете «Лента» 5 популярных и ходовых образцов новогодних подарков:

- «Чемодан Санта и дети» массой нетто 700 г (упаковщик «Гинтер»); стоимость 992,6 рубля;

- «Пятачок» массой нетто 500 г (изготовитель «Шоколадная страна», Новосибирская область) по цене 842,10 рубля;

- «Дом Голландский» массой 1220 г («Краскон») стоимостью 669 рублей;

- «Шоколадная шкатулка» массой 700 г (Пензенская кондитерская фабрика) за 578,99 рублей;

- «Снежинка» массой нетто 800 г («Шоколадная фабрика Новосибирская») по цене 663,15 рублей.

Традиционно проверяли в два этапа: отходит ли фактический вес и ассортимент указанным на упаковке. Соответствуют ли сладости органолептическим свойствам.

- Результаты взвешивания показали, что по массе нетто все образцы соответствуют указанному на потребительской упаковке весу. Количество кондитерских изделий в новогодних подарках также соответствует заявленному на упаковке, - рассказала Галина Рыбакова, доцент СФУ.

Зато были нарушения к содержимому коробок: где-то немного помятые конфеты, где-то сломавшиеся или с вытекшей начинкой, отчего обертки были липкими. Например, в «Пятачке» нашли поврежденный батончик, из которого вытекла начинка. Наверняка работницы фабрики, которые упаковывали подарок, работали неаккуратно. А вот подарке от родного «Краскона» одинаковые конфеты были разной консистенции: одна мягкая, другая твердая. Это говорит о том, что первые – свежие, а вторые уже успели полежать на складе готовой продукции до того, как их упаковали в праздничные наборы. В «Шоколадной шкатулке» тоже нашли деформированные конфеты.

В целом каких либо грубых нарушений качества подарочных наборов эксперты не нашли.

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