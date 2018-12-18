Наш редакционный эксперимент в рамках Нового года продолжается!
Наш новогодний эксперимент, а следующий год, как вы знаете, год Свиньи, продолжается.
107,1 FM
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Как мы уже вчера говорили, две предновогодних недели у нас в студии в гостях поросенок –предсказатель.
У него есть дар предвидения. Благодаря этому хозяева знают заранее, как сложится будущий день, каков будет курс евро и доллара, кто победит на выборах, что произойдет с ценами и акциями и многое другое…
107.1 FM
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Радио "Комсомольская Правда" в Красноярске на 107.1 FM - Спасибо, что вы с нами!
Утро на радио Комсомольская Правда 18.12.18
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