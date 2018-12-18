2018-12-18T12:01:00+03:00
Общество

На Красноярском цементном заводе состоялся аудит Американского института нефти

В ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») завершен ежегодный аудит Американского института нефти (API)
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Фото: ООО «Красноярский цемент»Фото: ООО «Красноярский цемент»
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Представители Института проверили систему менеджмента качества (СМК) завода на соответствие американскому стандарту API Spec Q1 и международному ISO 9001:2015, а также тампонажный цемент класса G типа HSR, применяемый при строительстве нефтегазовых скважин, – на соответствие стандарту API Spec 10A.

В течение четырех дней аудиторы Светлана и Юрий Храмовы изучали организацию процессов, влияющих на качество цемента, на этапах его производства, упаковки, хранения и доставки. Оценке независимых экспертов подверглись различные аспекты деятельности предприятия, от планирования и организации внутренней коммуникации до компетентности персонала. В частности, проанализированы производственные планы, система хранения и консервации продукции, закупки материалов и услуг, планово-предупредительные работы и ремонты. Значительное внимание представители API уделили производственному контролю и тестированию продукции, химическим испытаниям, проверке измерительного, испытательного и контрольного оборудования.

Завершив инспекцию, аудиторы ознакомили коллектив «Красноярского цемента» с результатами проверки: на предприятии выявлено одно незначительное несоответствие. После его устранения технический комитет Американского института нефти будет принимать решение о продлении действия лицензии на право использования монограммы API.

«Красноярский цементный завод впервые подтвердил полное соответствие требованиям американского стандарта в 2013 году. С тех пор спрос на тампонажный цемент, выпускаемый предприятием, неуклонно растет, – подчеркивает управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Владимир Афанасин. – По прогнозам аналитиков, за 12 месяцев текущего года объем реализации данного вида продукции составит порядка 70,5 тыс. тонн – на 59% больше, чем в 2017-м. В том числе на 27% к уровню прошлого года вырастут отгрузки по стандартам API, согласно которым к качественным характеристикам цемента и маркировке тары предъявляются особые требования. «Красцем» стремится выстраивать все процессы в соответствии с требованиями наиболее авторитетной организации в нефтегазовой отрасли. Главная цель этой работы — обеспечить потребителей продукцией, высокое качество которой подтверждено на мировом уровне».

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