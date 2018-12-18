2018-12-18T06:05:23+03:00
Общество

Новые фонари в Красноярске ставят даже там, где их никогда не было

В городе активно меняют уличное освещение
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В этом году объем работ больше обычного, пришлось заключить шесть муниципальных контрактовВ этом году объем работ больше обычного, пришлось заключить шесть муниципальных контрактовФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске меняют систему освещения. Такой масштабной работы в краевом центре не проводилось лет десять. Меняют опоры, фонари, подсветку и иллюминацию. И дело тут не столько в предстоящем спортивном событии – оно, безусловно, один из главных мотиваторов.

Важность перемен настала давно: город растет, развивается, ему пора отказываться от старых технологий освещения. Сейчас появилось новое эргономичное оборудование и пора его применить.

- К городу предъявляют новые требования. Все мегаполисы, и Красноярск в их числе, буквально опутаны сетью видеокамер, систем безопасности, видеонаблюдения, фотофиксации. А то освещение, которое существовало у нас на улицах, совершенно не позволяло вести качественную фото- и видеосъемку. В наше время такая возможность не дополнительный нюанс, это требование безопасности, эффективного мониторинга, на котором завязано множество процессов жизнедеятельности города, - отмечает заместитель технического директора МП «КрасноярскГорсвет» Анатолий Демичев.

Объем работ настолько большой, а сроки – сжатые, что пришлось привлечь все профессиональные подрядные организации Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

Объем работ настолько большой, а сроки – сжатые, что пришлось привлечь все профессиональные подрядные организации КрасноярскаФото: Мария ЛЕНЦ

В этом году предприятие модернизирует уличное освещение на 47 городских магистралях. Объем работ настолько большой, а сроки – сжатые, что пришлось привлечь все профессиональные подрядные организации Красноярска, работающие с наружным освещением. С ними заключили шесть муниципальных контрактов.

В департаменте городского хозяйства отметили: преобразование коснулось не только «протокольных маршрутов» Универсиады. Новые фонари, например, уже появились на улице Кишиневской. Их установили на участке от Говорова до Львовской. Еще на 23 темных участках, где столбов и фонарей не было вообще никогда, они должны появиться в самое ближайшее время.

- В контракте учтены самые отдаленные участки краевого центра. В том числе много улиц Ленинского района. Например, участок от Глинки до Айвазовского, это на выезде из школы, автомобилисты давно ждали. Мы учли интересы пешеходов, из большого объема потребностей выбрали самые болевые точки, – рассказывает инженер отдела капитального ремонта и содержания объектов внешнего благоустройства МКУ «УДИБ» Алексей Пискунов.

Меняют опоры, фонари, подсветку и иллюминацию Фото: Мария ЛЕНЦ

Меняют опоры, фонари, подсветку и иллюминациюФото: Мария ЛЕНЦ

Для сравнения скажем: в этом году объем работ в 5 раз больше прошлогоднего. Когда формировали реестр участков, принимали во внимание обращения горожан и надзорных органов, результаты обследования различных комиссий.

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