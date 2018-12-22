2018-12-22T16:52:53+03:00
Происшествия

«Королев вместе с Берией?»: доска героев в школе шокировала красноярцев

На ней зловещие и положительные персонажи истории мирно соседствуют [фото]
Ася ЖУКОВА
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Тот самый пантеон героев. Фото: Фейсбук Станислав ПАТРИЕВ.Тот самый пантеон героев. Фото: Фейсбук Станислав ПАТРИЕВ.
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Доска героев, на которой Сергей Королев уживается с Лаврентием Берия, а Зоя Космодемьянская с Александром Бенкендорфом, появилась в школе № 150 Красноярска. Снимок выложил в своем фейсбуке ведущий радио «Комсомольская правда» в Красноярске (107.1 FM) Стас Патриев.

- Новый пантеон героев, - так обозначил он это фото. Действительно, соседство более чем неожиданное.

Неужели не фейк? Герои на букву «Б» впечатляют, тут же отозвались пользователи:

- Бенкендорф и Космодемьянская в одной пачке? Просто праздник какой-то.

Напомним, большинству из нас Александр Бенкендорф известен как шеф жандармов, лично надзиравший за Пушкиным. И стоило поэту отклониться от генеральной линии, ему отправлялись письма, «после которых не хотелось дышать».

Рядом – комсомолка Зоя, первая женщина – Герой Советского Союза. Для советского народа она стала такой же знаковой фигурой, как для французов Жанна д’Арк, считают некоторые историки.

А как вам Берия и Королев? Человек, расстрелянный за организацию репрессий, фальсификацию тысяч уголовных дел и… главный космический конструктор, прошедший Колыму. Бывший уже полутрупом, но чудом спасшийся в «шарашке» (НИИ закрытого типа, где работали осужденные ученые).

Комментарий от руководства школы оперативно получить не удалось. Пока вопросов больше, чем ответов. Скоро «Комсомолка» обещает во всем разобраться и объяснить, как такое получилось. Мы следим за развитием ситуации.

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