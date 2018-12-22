Проработал 40 лет! Магазин «Академкнига» закрывают в Красноярске

В Красноярске закрывают «Академкнигу». Это единственный в Сибири государственный книжный магазин, где можно купить научную литературу. Небольшой, уютный, состоящий из двух залов, он проработал четыре десятка лет. Магазин на перекрестке Сурикова и Ленина знает едва ли не каждый студент, аспирант, ученый. Вот выдержки только из нескольких отзывов о нем на «Флампе»:

- Я посещаю этот магазин на протяжении многих лет. Время над ним не властно. Для меня это ностальгия по 90-м по детству и юности. Сейчас на фоне постоянно появляющихся торговых центров он выглядит не так помпезно, но все равно величественно и красиво. Тут работают замечательные люди.

- «Академкнига» в мое время, да что греха таить, до сих пор, был и остается единственным магазином, где можно достать действительно научную литературу.

- А здесь все то же небольшое помещение с компетентными продавцами, готовыми прийти на помощь. Очень атмосферное место.

- Я поклонник этого книжного магазина, тут кладезь научной литературы. Такие магазины - настоящее чудо как для грызущих гранит науки, так и просто для любознательных людей.

Требуют 100 тысяч в месяц

Что же случилось? Оказывается, раньше магазину помещение бесплатно предоставлял красноярский научный центр. А с недавних пор затребовал по 100 тысяч месяц. Понятно, что такой суммы за аренду у книжного не нашлось.

- Мы обратились в администрацию города, просили, чтобы нам подыскали другие варианты, но все помещения – в промышленных районах, на окраинах, - рассказала ТВК руководитель «Академкниги» Наталья Шуляк.

Он проработал 40 лет. А теперь распродает книги за полцены. Фото: Фламп.ру MeteorRed.

Понятно, что в промзоны за научной литературой вряд ли кто-то поедет. Так что теперь магазин распродает свои книги, что-то буквально за полцены. А нераспроданные отошлет издательству «Наука».

Еще раз: единственный магазин научной литературы в Сибири. Неужели нельзя что-то сделать, отстоять «Академкнигу»? В конце концов, 100 тысяч в месяц – не такие великие деньги.