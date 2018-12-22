Лысая, еще лысее. Красноярцы померились… елками во дворах
Где самая высокая елка? У нас в Красноярске. Вместе со звездой – 57 метров – в России таких больше нет. Установленная на острове Татышев, она откроется 26 декабря. Ждем!
А пока любуемся елками в своих дворах. Ну, или не любуемся, кому как повезет. У одних рядом с домом «выросли» новогодние красавицы, а у других…
- Хочу поделиться замечательной елью, установленной для трех домов 38Д, 38И, 38Ж по проспекту 60 лет Образования ССР, - такой пост опубликовала в группе «Наш микрорайон Солнечный» Эльза Х.
На фото ниже – «лысая» елка, под которой валяются обломанные ветки. Не новогоднее настроение, а слезы!
Молодежный, 31. Фото: Наш микрорайон Солнечный, Ксения З.
- И сколько миллионов на такую выделили? – тут же отозвался народ.
- Эта ель, видимо, огонь воду и медные трубы прошла. Помотало ее по жизни!
- Помню, давно мой дед таскал всякую фигню с помойки, типа пригодится, УК этих дворов также действует.
- Худенькая какая! С якутских лесов бежала, наверное.
Но, оказалось, таких в районе хватает. Скоро «посыпались» новые адреса и снимки «елок, у которых рахит»: 60 лет СССР, 36, Славы,13, Молодежный, 31.
Елка на 60 лет СССР, 36. Фото: Наш микрорайон Солнечный, Ксения К.
- Уберите это убожество, - комментируют местные жители. – Или украсьте хоть горемычную.
Еще одна "красавица" - 60 лет СССР, 38А. Фото: Наш микрорайон Солнечный, Алена И.
Нашлись и другие мнения:
- Вы уверены, что это работа УК, а не кто-то из жильцов поставил? Много видела ёлок во дворах, все красивые.
- Все молодцы – обругали УК. А никто не заметил, что вокруг ёлки всё усыпано ветками и иголками? Посто люди уже постарались встретить Новый год!
- Да, там еще установщики руку приложили. Помимо веток и иголок, вокруг еще и «бревна» лежат от ствола той же самой елки!
Впрочем, справедливости ради отметим: многие перечисляли адреса, где во дворах – красивые елки. На Лазо, 40 лет Победы и так далее.
Есть и симпатичные елки. 66-й дом, ЖК "Снегири". Фото: Наш микрорайон Солнечный, Александр К.
- А там, где елка не очень, соседи, давайте скинемся на нормальную! – предложили в группе. – Сами поставим и украсим. А почему нет?