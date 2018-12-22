Лысая, еще лысее. Красноярцы померились… елками во дворах

Где самая высокая елка? У нас в Красноярске. Вместе со звездой – 57 метров – в России таких больше нет. Установленная на острове Татышев, она откроется 26 декабря. Ждем!

А пока любуемся елками в своих дворах. Ну, или не любуемся, кому как повезет. У одних рядом с домом «выросли» новогодние красавицы, а у других…

- Хочу поделиться замечательной елью, установленной для трех домов 38Д, 38И, 38Ж по проспекту 60 лет Образования ССР, - такой пост опубликовала в группе «Наш микрорайон Солнечный» Эльза Х.

На фото ниже – «лысая» елка, под которой валяются обломанные ветки. Не новогоднее настроение, а слезы!

Молодежный, 31. Фото: Наш микрорайон Солнечный, Ксения З.

- И сколько миллионов на такую выделили? – тут же отозвался народ.

- Эта ель, видимо, огонь воду и медные трубы прошла. Помотало ее по жизни!

- Помню, давно мой дед таскал всякую фигню с помойки, типа пригодится, УК этих дворов также действует.

- Худенькая какая! С якутских лесов бежала, наверное.

Но, оказалось, таких в районе хватает. Скоро «посыпались» новые адреса и снимки «елок, у которых рахит»: 60 лет СССР, 36, Славы,13, Молодежный, 31.

Елка на 60 лет СССР, 36. Фото: Наш микрорайон Солнечный, Ксения К.

- Уберите это убожество, - комментируют местные жители. – Или украсьте хоть горемычную.

Еще одна "красавица" - 60 лет СССР, 38А. Фото: Наш микрорайон Солнечный, Алена И.

Нашлись и другие мнения:

- Вы уверены, что это работа УК, а не кто-то из жильцов поставил? Много видела ёлок во дворах, все красивые.

- Все молодцы – обругали УК. А никто не заметил, что вокруг ёлки всё усыпано ветками и иголками? Посто люди уже постарались встретить Новый год!

- Да, там еще установщики руку приложили. Помимо веток и иголок, вокруг еще и «бревна» лежат от ствола той же самой елки!

Впрочем, справедливости ради отметим: многие перечисляли адреса, где во дворах – красивые елки. На Лазо, 40 лет Победы и так далее.

Есть и симпатичные елки. 66-й дом, ЖК "Снегири". Фото: Наш микрорайон Солнечный, Александр К.

- А там, где елка не очень, соседи, давайте скинемся на нормальную! – предложили в группе. – Сами поставим и украсим. А почему нет?