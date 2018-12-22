Совсем не боятся человека! Азартная охота стаи китов попала на камеру в Красноярском крае

- О, какая здоровая! – не сдерживается фотограф.

Еще бы! На его глазах – буквально в двух шагах – волны Северного Ледовитого океана рассекают шестиметровые гиганты. Стая зубатых китов, белух, попала на камеру в Красноярском крае.

Белоснежные исполины устроили эффектную охоту прямо на глазах у человека. И – понятно – попали в объектив. Редкое видео разместили в группе краевого отделения Русского географического общества. Его автор - Владимир Кочкарев, один из участников организации.

- Ролик снят у острова Большевик, - рассказал он. – Это архипелаг Северная Земля. – На видео семейство белух подходит прямо к берегу.

Киты охотятся на рыбу у архипелага Северная Земля .

По словам Владимира, белухи обожают лакомиться сайкой, местной рыбкой. Ее тут полным полно. И в погоне за ней могут подойти совсем близко к земле, к человеку.

Отметим, что зубатые киты – существа удивительные. В «детстве» они окрашены в синий. И только годам к 3-5 становятся белыми (отсюда и название).

Самцы могут вырастать до 6 метров в длину, самки помельче. У них крутолобая голова, а «клюва» нет. Отсутствует и спинной плавник.

Питаются белухи рыбой. Предпочитают мойву и треску, сайку и сельдь, камбалу, навагу и лосося. Добычу не хватают ртом, а всасывают. В день им нужно около 15 килограммов «улова».

Белухи – очень общительные существа. Между собой они коммуницируют с помощью звуков. А еще активно применяют «язык тела» - шлепают по воде плавниками на хвосте. Могут издавать до 50 разных сигналов (реветь, щебетать, свистеть, визжать).

За такую способность в США их прозвали «морскими канарейками». А в России даже появился фразеологизм «реветь белугой».