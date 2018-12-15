2018-12-15T16:46:09+03:00
Происшествия

Пьяный водитель иномарки врезался в автобус с детской волейбольной командой: 12 человек пострадало

Авария произошла в Нюрбинском районе Якутии, когда ребятишки ехали на соревнования
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Пострадали дети Фото ГИБДД Нюрбинского районаПострадали дети Фото ГИБДД Нюрбинского района
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Детская волейбольная команда ехала на соревнования в город Нюрба (Якутия), когда пьяный водитель Ford Escape на полной скорости врезался в УАЗ, на котором передвигались дети. Авария произошла сегодня в 10.00 по якутскому времени на 770 километре трассы «Вилюй».

- Всего 12 пострадавших, но госпитализированы пять человек. Все они доставлены в Нюрбинскую Центральную районную больницу, - сказала замминистра здравоохранения Якутии Людмила Вербицкая.

В ГИБДД Нюрбинского района добавили, что столкновение было лобовым. Из 12 человек, которые там находились, семеро - дети, их сопровождали тренер и учителя. Двое ребятишек из пяти госпитализированных получили серьезные травмы: у одного - ушибы, у второго - черепно-мозговая травма. Еще трое пострадавших - взрослые. Это тренер ребят, пьяный виновник ДТП и его пассажир.

Фото ГИБДД Нюрбинского района

Фото ГИБДД Нюрбинского района

В госавтоинспекции говорят, что после аварии абсолютно всех волейболистов осмотрели врачи.

- Водитель УАЗа не смог предотвратить аварию, хотя имеет стаж вождения свыше 33 лет, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Николай Рожин, начальник районного ГИБДД. - Плохо, что руководство образовательного учреждения не предупредило о поездке госавтоинспекцию, потому что обычно для дальних поездок детей мы выделяем сопровождение, - как раз для того, чтобы избежать подобных случаев. Спасло то, что в момент столкновения все дети были пристегнуты ремнями безопасности, - это помогло избежать более серьезных последствий.

ГИБДД проводит проверку всех обстоятельств случившегося.

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