Выжить в такой аварии, кажется, нереально. После столкновения с грузовиком «Скания» в Назаровском районе Красноярского края рейсовый автобус «Хендай»превратился в груду металлолома, - только слегка угадываются в ней очертания корпуса. Напомним, страшное ДТП произошло минувшим вечером, на 41-м километре дороги «Ачинск-Ужур-Троицкое», в 20.45 минут по местному времени.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/682384" frameborder="0"></iframe> ДТП с четырьмя погибшими.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

По информации ГУ МВД по Красноярскому краю, в ней погибли четыре человека - 2 водителя автобуса, водитель фуры и 19-летний студент, поехавший на выходные домой к родителям. Еще 19 человек из 38 ехавших в автобусе сильно пострадали. До поздней ночи на дороге проходила спасательная операция: людей эвакуировали в Назаровскую районную больницу.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

- Госпитализировано 8 пассажиров, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Один пассажир санитарным рейсом направлен в Красноярск, - рассказала Тамара Белкина, замглавы краевой полиции. - Четверо из пострадавших, кому оказана медицинская помощь, являются несовершеннолетними.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

- Я подъехал через минут 10 после столкновения, - рассказал участник спасательной операции Максим Мешков. - Запрыгнул в автобус помогать зажатых людей вытаскивать, троих собрало в кучу в месте удара, пришлось силой разгибать в несколько рук сиденья, очень жутко смотреть на кричащих от боли людей. К кабине фуры я даже не рискнул подойти, там мало что осталось.

Что могло привести к такой аварии? Поначалу выдвигалась версия, что виной всему стали погодные условия: трассе сильный гололед и ветер, сложная дорожная обстановка. Об этом говорили автомобилисты, не раз ездившие по этой дороге. Но в полиции предварительной причиной ДТП называют неправильные действия водителей.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

- Изымается документация в офисе перевозчика. Пока преждевременно говорить, кто именно из водителей виноват - автобуса или грузовика. Необходим комплекс экспертиз: автотехническая, трасологическая, медицинская и другие, по завершению которых можно будет сделать заключение о виновности того или иного лица, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

От кабины фуры мало что осталось Фото: Максим Мешков

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Наказание по ней - до 7 лет лишения свободы. Однако в случае с этой аварией наказывать, похоже, уже некого.

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По предварительной информации, автобус марки «Хендай», следовавший по маршруту Красноярск-Ужур, на 40-ом километре автодороги «Ачинск-Ужур-Троицкое» столкнулся с грузовым автомобилем «Скания» (подробности).