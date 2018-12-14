2018-12-14T20:43:09+03:00
Происшествия

В Красноярском крае автобус столкнулся с фурой: трое погибших и 14 раненых

Авария произошла на 40-ом километре автодороги «Ачинск-Ужур-Троицкое»
Татьяна РЯБИНИНА
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По предварительной информации, автобус марки «Хендай», следовавший по маршруту Красноярск-Ужур, на 40-ом километре автодороги «Ачинск-Ужур-Троицкое» столкнулся с грузовым автомобилем «Скания». В результате аварии водитель грузовика погиб на месте, также скончался один из пассажиров автобуса, 18-летний студент. Третий умер позже, в больнице, во время операции. Еще 14 человек получили травмы различной тяжести, в том числе трое детей.

Всех пострадавших доставили в Назаровскую центральную районную больницу. Из 14 пострадавших состояние трех человек тяжелое, еще 11, в том числе дети от 13 до 17 лет находятся в состоянии средннй тяжести. Для оказания помощи пострадавшим из Красноярска выехала бригада врачей краевой клинической больницы.

Вся информация о состоянии пострадавших будет предоставлена утром, об этом сообщили в краевом минздраве.

Авария произошла около 21 часа, по сообщениям очевидцев, большинство пассажиров – студенты, которые на выходные поехали домой. В разбившемся автобусе было 42 пассажира. Все, кто уцелел, продолжили путь на другом автобусе.

Причиной столкновения могли послужить погодные условия: на трассе гололедица и сильный ветер. Сообщения о сложных условиях движения люди пишут в социальных сетях практически со всех трасс региона. И вот что пишут красноярцы об этой аварии: "очень страшно, в такую погоду, помню, раньше не выпускали автобусы в рейс", "Ровно месяц назад ездил в Назарово, та же история с гололедом, фуры не могли ни спуститься, ни подняться. Пробка по 10 километров. А приехала одна машина с подсыпкой и то мужик выскочил с КамАЗа с подсыпкой и стал лопатами подкидывать песок под фуру т.к. фуру развернуло поперёк всей дороги", "Уважаемые пассажиры, пристёгивайтесь пожалуйста, особенно в этих автобусах. Потому что народ засыпает, расслабленные и не могут сгруппироваться, да зачастую и не следят за действом на дороге (а ночью и не видно ничегошеньки). Подруга моя в автобусе,который под Ачинском пару лет назад в лоб с грузовиком столкнулся, единственная была пристёгнута. Отделалась переломом ключицы, и то только потому,что не пристёгнутые тела летели поверх сидений и просто сложили её вместе с креслом".

В настоящее время сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося. На место аварии выехали представители руководства Главного управления МВД России по краю и УГИБДД.

Кстати, именно сегодня и именно неподалеку от места аварии сотрудники полиции провели учение. По легенде, в 15:00 на автомобильном мосту через реку Чулым на въезде в Назарово произошла авария с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля, перевозящего хлор.

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