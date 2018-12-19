Современные противогололедные реагенты в Красноярске: эффект превзошел все ожидания

В Красноярске современные противогололедные реагенты начали применять прошлой зимой. Эффект понравился: весной с тех улиц, где применяли «Бионорд», снега собрали в разы меньше.

В этом сезоне реагента приобрели больше, чем в прошлом году. Но если на дорогах техника рассыпала смесь ровно по инструкции, то на тротуарах коммунальщики, ратуя о безопасности пешеходов, на некоторых адресах насыпали больше положенного.

- Реагент эффективен. Мы не ожидали, что он будет работать так быстро, поэтому немного переборщили, - рассказали в информцентре МП САТП.

Сейчас Красноярск приобрел новую специализированную технику для того, чтобы обрабатывать тротуары с соблюдением норм.

Между тем «Комсомольская правда» выяснила у эксперта: почему города переходят на современные материалы, отказываясь от песка и соли?

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Безопасность превыше всего

Как отмечает руководитель аппарата Ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова, главная цель применения любого противогололедного материала - обеспечить безопасность пешеходов и водителей:

- Главными причинами аварийности и травматизма в зимний период являются наличие на дорожном покрытии наледи или снега, - уточняет Анна Климентова. - Из-за гололеда, снежного наката число аварий увеличивается в три-четыре раза. Растет и травматизм пешеходов. В городе с населением в 1 миллион за сезон, как правило, калечатся 7 - 8 тысяч человек. Травмы у людей достаточно сложные, много вывихов и переломов. И сократить это число можно только быстрой и качественной уборкой наледи.

Когда накат сформировался, убрать его с помощью дорожной техники уже невозможно. Поэтому эксперты предлагают перед снегопадами делать профилактику - посыпать дороги реагентами. В этом случае их потребует заметно меньше - 20 г/м2. В то время как при формировании снежного наката нужно будет в 5 - 6 раз больше материала.

Сохраняем обувь

Однако, кроме целых костей, хочется, чтобы и сапоги были чистыми, и автомобили меньше ржавели. Кстати, уход за сапогами и автомобилем обязателен даже при самых щадящих реагентах, к тому же зима - экстремальное время. Что касается обуви, то, например, в НИИ кожевенно-обувной промышленности советуют обратить внимание на материал, из которой она сделана. Например, тонкой замше и необработанной коже вредна любая влага, даже обычный талый снег. А лаковое покрытие может потрескаться от перепада температур. Более устойчивы к талому снегу синтетические материалы. И, конечно, не повредит обработка водоотталкивающими спреями.

Такая же ситуация и с автомобилем. Лакокрасочное покрытие устойчиво к воздействию реагентов, какими бы они ни были. Но как только на авто появляется скол, влага из воздуха и снега начинает окислять металл. Скорость коррозии на воздухе в промышленном городе с повышенной влажностью может достигать 0,4 мг/см2 в сутки. Почти такой же показатель агрессивности у современных реагентов. К слову, у технической соли эта цифра вдвое выше.

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Реагенты с кухни

- Как известно, каждое вещество по воздействию на человека относится к тому или иному классу, - говорит Анна Климентова. - В быту мы используем вещества 3-го и 4-го класса - умеренно и малоопасные. Посмотрев на продукты питания и косметику, вы найдете в них «дорожные реагенты»: пищевая соль - хлорид натрия; добавка в сыры, колбасы и даже детское питание - хлористый кальций; в выпечке - хлористый калий и формиат натрия; в увлажняющем креме или жевательной резинке - карбамид. На дорогах те же вещества, но в специально подобранных соотношениях, плавят лед, создавая соленую воду.

Кстати, считающаяся безопасной песко-соляная смесь по сравнению с современными реагентами намного вреднее. По коррозионной активности такая смесь вдвое агрессивнее к металлу. Но самое опасное - песок, остающийся на дорогах. За зиму он истирается, превращается в мелкие частицы, на которые хорошо налипает вся городская «химия»: выхлопные газы, истертые шины, асфальт, промышленные выбросы. По весне эти песчаные кучи образуют настоящие бури. В результате люди и животные вынуждены дышать крайне опасной мешаниной из никеля, кадмия, канцерогенов и многого другого.

Соли не испаряются

- Когда говорят о том, что реагенты испаряются и вызывают аллергии, то хочется напомнить, что соли, а именно они являются компонентами реагентов, испаряться не могут. Если бы это было возможно, то у нас давно бы не существовало на Земле морей и океанов. Поэтому и доводы про испарения - это просто «страшилка», - отмечает Анна Климентова.

«Бионорд» перед выходом на рынок прошел целый ряд испытаний. В том числе медицинских, подтвердивших его безопасность.

Экономим с умом

Переход на современные противогололедные материалы был связан, в том числе, и с грамотным бюджетированием. Несмотря на низкую стоимость песко-соляных смесей, расходы, связанные с их применением, крайне велики.

Учитывая, что современных материалов зачастую требуется в 5 - 8 раз меньше (вместо 350 г/м2 - 40 - 80), то разрыв между ценой на песок и реагентами стремительно тает. К тому же песок нужно обязательно утилизировать зимой, собирать весной, чистить ливневые стоки. Да и техники для применения песко-соляной смеси нужно значительно больше. Так что фраза «Скупой платит дважды» - это как раз про песок.

- А почему снег серый, грязный? - не успокаиваются скептики.

Что ж, и этому есть вполне логичное объяснение. Во-первых, песок все еще присутствует в арсенале дорожников, хоть и в меньших объемах. Во-вторых, еще один крупный источник загрязнения города - транспорт - никуда не деть. За год на дорогах остаются десятки тонн истертой резины, асфальта, нефтепродуктов. В теплую погоду это регулярно смывается дождями и поливомоечными машинами. В холодное время - оседает на снегу, превращая его в черный. Кстати, именно эти отходы дорожно-транспортного комплекса образуют ту самую липкую пленку, которую потом трудно убрать с лобового стекла.

Что касается реагентов, то в их составе нет примесей, способных окрашивать снег.

Новые технологии неизбежно вызывают опасения, говорят эксперты, но уборка города с применением реагентов - всемирная практика. Даже Норвегия за сезон использует до 450 тысяч тонн разного вида солей. В первую очередь - на дорогах с интенсивным дорожным движением. Потому что только таким способом можно сократить уровень аварийности и травматизма зимой. А что может быть важнее безопасного пути домой.