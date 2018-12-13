2018-12-13T19:09:56+03:00
Дом. Семья

Праздник к ним приходит: для белых медведей в красноярском зоопарке нарядили елку красной рыбой

Этим обитателям парка флоры и фауны «Роев ручей» устроили праздник заранее, с подарками в виде съедобных украшений [фото, видео]
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Медведям понравился закой предпраздничный банкет. Фото "Роев ручей"Медведям понравился закой предпраздничный банкет. Фото "Роев ручей"
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Все по-настоящему: настоящий дед Мороз, новогодняя елка и символ наступающего года по Восточному календарю – свинка. Только елка висит верхушкой вниз и крепко-накрепко привязана к крыше клетки, а на ней вместо украшений – красная рыба (целиком!), яблоки, красный сладкий перец.

Белые медведи и елка с рыбой.Видео: "Роев ручей"

Так в красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» решили устроить уже сейчас праздник для белых медведей – Авроры и Феликса. Дело в том, что сородичи питомцев красноярского зоопарка, живущие в Арктике, сейчас встречают полярную ночь. А чтобы наши мишки этого не почувствовали на расстоянии и в преддверии праздника, не дай бог, не загрустили, сотрудники зоопарка решили устроить им такой вот необычный банкет.

Все было по-настоящему: дед Мороз, елка, символ наступающего года. Фото "Роев ручей"

Все было по-настоящему: дед Мороз, елка, символ наступающего года. Фото "Роев ручей"

Елка хоть и была наряжена любимыми вкусняшками медведей, но те сначала отнеслись к ней настороженно: долго смотрели из соседнего вольера и не решались подойти. Зато когда поняли, что на ней столько вкусного, слопали все с большим удовольствием!

Сначала мишки боялись подходить к елке, зато потом с удовольствием слопали все "украшения". Фото "Роев ручей"

Сначала мишки боялись подходить к елке, зато потом с удовольствием слопали все "украшения". Фото "Роев ручей"

- К животным мы относимся как к коллегам и даже чуточку больше, можно сказать, что они для нас как члены семьи. Поэтому, праздники у наших питомцев наступают раньше и длятся дольше. Чтобы дикие животные чувствовали себя хорошо и были всегда здоровы, важно не только составить правильный рацион питания, но и обогатить среду обитания – в обычный приём пищи для животных внести элемент игры, заинтересовать их. Елка, которую мы нарядили, медведям очень понравилась, - прокомментировал Алексей Модин, зоолог парка «Роев ручей».

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