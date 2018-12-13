2018-12-13T12:30:15+03:00
Общество

На севере Красноярского края в 37-градусный мороз люди устроили карусель из экскаватора

Сначала, прицепившись за ковш, прокатились двое парней и девушка, а потом мужчина, раздетый до нижнего белья [видео]
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Какой климат - такие и аттракционы. Фото: стоп-кадрКакой климат - такие и аттракционы. Фото: стоп-кадр
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Народные гулянья под открытым небом – хорошее дело. Только в теплую погоду, не в мороз. А вот жителям севера Красноярского края сильный «минус» за окном не помеха, они готовы прийти на поселковый праздник в -30, и даже почти в -40. И не только прийти, а устроить экстремальный аттракцион, с использованием… экскаватора!

Зимняя карусель Сибириады.Видео: СИБ ЗОЛОТО

8 декабря, поселок Южно-Енисейск Мотыгинского района (около 400 километров от Красноярска на север), соревнования «Зимняя Сибириада». За окном -37. И это не повод отменять состязания!

После основной программы приходит время, что называется, показательных выступлений. Двое молодых людей цепляются за ковш экскаватора, а девушка – за ноги парней. И спецмашина прокручивает экстремалов несколько раз.

Затем к экскаватору подходит мужчина – начальник участка местного прииска Александр Шиш. Он раздевается до нижнего белья и исполняет тот же трюк с экскаватором. Мало того, после мужчина еще и обливается ледяной водой!

Организаторы говорят: никто после таких трюков не простудился и не заболел. А вот непривыкшим к морозам людям такое повторять не советуют.

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