Накануне Нового года и Рождественских праздников аналитики торговых сетей «Командор» подсчитали индекс салата «Оливье» и «Сельди под шубой».

Напомним, для приготовления «Оливье» потребуется:

0,5 кг картошки,

200 г моркови,

4 куриных яиц,

300 г вареной колбасы,

400 г консервированных огурцов,

380 г консервированного горошка,

200 г майонеза

100 г репчатого лука.

Для «Сельди под шубой»:

350 г соленой сельди,

400 г картофеля,

300 г свеклы,

200 г моркови,

2 куриных яйца,

300 г майонеза,

100 г лука.

За основу расчёта специалисты взяли минимальные розничные цены на ингредиенты в Красноярске. Получилось, что если в среднем по стране стоимость салата «Оливье» - около 300 рублей и более, то «наш» обойдётся почти в 2 раза дешевле – 142 руб. 53 коп.

«Сельдь под шубой» тоже можно приготовить «экономно» - 91 руб. 83 коп., что в 2-2,5 раза дешевле, чем в целом по стране. Кстати, в декабре 2018 года этот салат подешевел почти на 8% по сравнению с декабрём 2017 года.

С наступающим!