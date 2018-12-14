«Оливье» обойдется красноярцам в 142 рубля, а «Сельдь под шубой» - в 90
Накануне Нового года и Рождественских праздников аналитики торговых сетей «Командор» подсчитали индекс салата «Оливье» и «Сельди под шубой».
Напомним, для приготовления «Оливье» потребуется:
0,5 кг картошки,
200 г моркови,
4 куриных яиц,
300 г вареной колбасы,
400 г консервированных огурцов,
380 г консервированного горошка,
200 г майонеза
100 г репчатого лука.
Для «Сельди под шубой»:
350 г соленой сельди,
400 г картофеля,
300 г свеклы,
200 г моркови,
2 куриных яйца,
300 г майонеза,
100 г лука.
За основу расчёта специалисты взяли минимальные розничные цены на ингредиенты в Красноярске. Получилось, что если в среднем по стране стоимость салата «Оливье» - около 300 рублей и более, то «наш» обойдётся почти в 2 раза дешевле – 142 руб. 53 коп.
«Сельдь под шубой» тоже можно приготовить «экономно» - 91 руб. 83 коп., что в 2-2,5 раза дешевле, чем в целом по стране. Кстати, в декабре 2018 года этот салат подешевел почти на 8% по сравнению с декабрём 2017 года.
С наступающим!