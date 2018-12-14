Купить «оливье» в супермаркете дешевле, чем его приготовить
Одна из крупнейших в Сибири торговых сетей Красноярска поделилась расчетом розничных цен на продукты питания в наших магазинах в преддверии праздничных дней.
Аналитики подсчитали индекс салата «Оливье» и «Сельди под шубой». За основу взяли минимальные розничные цены на ингредиенты.
И вот что получилось*:
«Оливье»
0,5 кг картошки,
200 г моркови,
4 куриных яиц,
300 г вареной колбасы,
400 г консервированных огурцов,
380 г консервированного горошка,
200 г майонеза
100 г репчатого лука.
«Сельдь под шубой»
350 г соленой сельди,
400 г картофеля,
300 г свеклы,
200 г моркови,
2 куриных яйца,
300 г майонеза,
100 г лука.
Что в итоге? Стоимость «Оливье» (в среднем по стране, - данные федеральные) составила около 300 рублей, при этом, - если купить готовый. Cкажем, в «Командоре», он обойдётся почти в 2 раза дешевле – 142 рубля.
Готовая «Сельдь под шубой» также будет в 2-2,5 раза дешевле. При этом в декабре 2018 года этот салат подешевел почти на 8% по сравнению с декабрём 2017 года.
* Основа анализа базировалась на Индикаторах Росстата.