2018-12-14T17:42:45+03:00
Общество

Купить «оливье» в супермаркете дешевле, чем его приготовить

Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Стоимость «Оливье» (в среднем по стране, - данные федеральные) составила около 300 рублейСтоимость «Оливье» (в среднем по стране, - данные федеральные) составила около 300 рублейФото: Иван ПРОХОРОВ
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Одна из крупнейших в Сибири торговых сетей Красноярска поделилась расчетом розничных цен на продукты питания в наших магазинах в преддверии праздничных дней.

Аналитики подсчитали индекс салата «Оливье» и «Сельди под шубой». За основу взяли минимальные розничные цены на ингредиенты.

И вот что получилось*:

«Оливье»

0,5 кг картошки,

200 г моркови,

4 куриных яиц,

300 г вареной колбасы,

400 г консервированных огурцов,

380 г консервированного горошка,

200 г майонеза

100 г репчатого лука.

«Сельдь под шубой»

350 г соленой сельди,

400 г картофеля,

300 г свеклы,

200 г моркови,

2 куриных яйца,

300 г майонеза,

100 г лука.

Что в итоге? Стоимость «Оливье» (в среднем по стране, - данные федеральные) составила около 300 рублей, при этом, - если купить готовый. Cкажем, в «Командоре», он обойдётся почти в 2 раза дешевле – 142 рубля.

Готовая «Сельдь под шубой» также будет в 2-2,5 раза дешевле. При этом в декабре 2018 года этот салат подешевел почти на 8% по сравнению с декабрём 2017 года.

* Основа анализа базировалась на Индикаторах Росстата.

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