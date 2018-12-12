В Красноярске идет массовая замена уличного осветительного оборудования

В Красноярске меняют уличные фонари. Такой масштабной работы в краевом центре не проводилось лет десять. Меняют опоры, светильники, подсветку и иллюминацию. И дело тут не столько в предстоящем спортивном событии – оно, безусловно, один из главных мотиваторов.

Важность перемен настала давно: город растет, развивается, ему пора отказываться от старых технологий освещения. Сейчас появилось новое эргономичное оборудование и пора его применить.

- К городу предъявляют новые требования. Все мегаполисы, и Красноярск в их числе, буквально опутаны сетью видеокамер, систем безопасности, видеонаблюдения, фотофиксации. А то освещение, которое существовало у нас на улицах, совершенно не позволяло вести качественную фото- и видеосъемку. В наше время такая возможность не дополнительный нюанс, это требование безопасности, эффективного мониторинга, на котором завязано множество процессов жизнедеятельности города, - отмечает заместитель технического директора МП «КрасноярскГорсвет» Анатолий Демичев.

В этом году предприятие модернизирует уличное освещение на 47 городских магистралях. Заключено шесть муниципальных контрактов. Объем работ настолько большой, а сроки – сжатые, что пришлось привлечь все профессиональные подрядные организации, работающие с наружным освещением.

В департаменте городского хозяйства отметили: преобразование коснулось не только «протокольных маршрутов» Универсиады.

- В контракте учтены самые отдаленные участки краевого центра. В том числе много улиц Ленинского района. Например, участок на Глинки, там освещения ждали автомобилисты. Проезд по улицы Айвазовского на участке вдоль «Теплой речки», который часто используют при выезде из города. Мы учли интересы пешеходов, из большого объема потребностей выбрали самые болевые точки, – рассказывает инженер отдела капитального ремонта и содержания объектов внешнего благоустройства МКУ «УДИБ» Алексей Пискунов.

Для сравнения скажем: в этом году объем работ в 5 раз больше прошлогоднего. Когда формировали реестр участков, учитывали обращение горожан и надзорных органов.

Полный список улиц, где меняется осветительное оборудование, можно узнать на сайте администрации города.