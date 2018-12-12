2018-12-13T12:59:37+03:00
Общество

В Красноярске идет массовая замена уличного осветительного оборудования

Фонари устанавливают там, где их никогда не было
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске идет массовая замена уличного осветительного оборудованияВ Красноярске идет массовая замена уличного осветительного оборудованияФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске меняют уличные фонари. Такой масштабной работы в краевом центре не проводилось лет десять. Меняют опоры, светильники, подсветку и иллюминацию. И дело тут не столько в предстоящем спортивном событии – оно, безусловно, один из главных мотиваторов.

Важность перемен настала давно: город растет, развивается, ему пора отказываться от старых технологий освещения. Сейчас появилось новое эргономичное оборудование и пора его применить.

- К городу предъявляют новые требования. Все мегаполисы, и Красноярск в их числе, буквально опутаны сетью видеокамер, систем безопасности, видеонаблюдения, фотофиксации. А то освещение, которое существовало у нас на улицах, совершенно не позволяло вести качественную фото- и видеосъемку. В наше время такая возможность не дополнительный нюанс, это требование безопасности, эффективного мониторинга, на котором завязано множество процессов жизнедеятельности города, - отмечает заместитель технического директора МП «КрасноярскГорсвет» Анатолий Демичев.

В этом году предприятие модернизирует уличное освещение на 47 городских магистралях. Заключено шесть муниципальных контрактов. Объем работ настолько большой, а сроки – сжатые, что пришлось привлечь все профессиональные подрядные организации, работающие с наружным освещением.

В департаменте городского хозяйства отметили: преобразование коснулось не только «протокольных маршрутов» Универсиады.

- В контракте учтены самые отдаленные участки краевого центра. В том числе много улиц Ленинского района. Например, участок на Глинки, там освещения ждали автомобилисты. Проезд по улицы Айвазовского на участке вдоль «Теплой речки», который часто используют при выезде из города. Мы учли интересы пешеходов, из большого объема потребностей выбрали самые болевые точки, – рассказывает инженер отдела капитального ремонта и содержания объектов внешнего благоустройства МКУ «УДИБ» Алексей Пискунов.

Для сравнения скажем: в этом году объем работ в 5 раз больше прошлогоднего. Когда формировали реестр участков, учитывали обращение горожан и надзорных органов.

Полный список улиц, где меняется осветительное оборудование, можно узнать на сайте администрации города.

Список улиц и участков, где производится замена осветительного оборудования

Контракт с МП «КрасноярскГорсвет»

- Калинина (стела «Красноярск»),

- Калинина (кольцо – путепровод «Бугач»),

- Тотмина (путепровод «Бугач» - к/т «Строитель»),

- Свободный (Ладо Кецховели – Телевизорная),

- Свободный (Телевизорная – Высотная),

- Свободный (Высотная – Лесопарковая),

- проезд от проспекта Свободного до Академгородка,

- Свободный (Свободный, 89 – Лесная, 113 г),

- Биатлонная,

- Михаила Годенко (ГорДК – Киренского),

- Киренского (Свободный – Киренского, 11),

- Свободный – переулок Телевизорный,

- Копылова – Красной армии,

- Декабристов,

- Братьев Абалаковых – Красная площадь,

- Деповская,

- Горького,

- Робеспьера,

- Карла Маркса,

- Бограда,

- Дубровинского,

- Александра Матросова,

- Свердловская – Бобровый лог,

- Свердловская,

- остров Отдыха – остров Молокова,

- переулок Сибирский,

- Крайняя,

- Юности,

- Чайковского,

- проспект имени газеты «Красноярский рабочий»,

- 78 Добровольческой бригады,

- Авиаторов,

- 9 Мая (от кольца Шахтеров – Авиаторов),

- Молокова,

- Подзолкова (от кольца 9 Мая – Авиаторов),

- Брянская – Игарская,

- Шахтеров,

- Коммунальный мост,

- Партизана Железняка,

- Белинского,

- Октябрьский мост,

- Ленина – Белинского,

- Степана Разина,

- площадь Революции,

- 9 Мая (Авиаторов – 9 Мая, 2и).

Контракт с ООО «МЭС»

- микрорайон Солнечны, 2-я транспортная развязка,

- пешеходная дорожка между домом № 24 по Энергетиков и аллеей школы № 4,

- проспект Комсомольский (9 Мая – Светлогорская),

- Комсомольский (Краснодарская – 9 Мая),

- Айвазовского, 2д – Рейдовая, 68а,

- Глинки, 1д – Дружбы, 2б (Березовка),

- сквер Дендросад,

- Богдана Хмельницкого;

- Борисевича (остановка «Сады» - Верхняя Базаиха),

- Борисевича (от кольца 1-й Шинной – остановка «Сады», 4-я Шинная – остановка сады «Сады»),

- Вавилова (Королева – Затонская),

- Вавилова (Затонская – Корнетова),

- Верхняя;

- Воронова (Краснодарская – Рокоссовского),

- Глинки (кольцо Тамбовской – Глинки, 1ж),

- Лесопарковая;

- Семафорная (Семафорная, 15 – Мичурина),

- Тамбовская (путепровод «Шинный завод» - остановка «Поселок Энергетиков», Тамбовская, 25 – Тамбовская, 31г/1),

- Томская;

- Фестивальная (от дома № 28а – 26 Бакинских комиссаров – Солнечная),

- Глинки (от дома № 1ж – граница Красноярска с Березовским районом),

- Тамбовская (от дома № 21 – до дома № 31),

- Воронова (Рокосовского – Ястынская).

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