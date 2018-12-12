2018-12-14T10:28:16+03:00
Общество

Останутся ли в телевизоре красноярские телеканалы после перехода на цифровое вещание

С января 2019 года аналоговое вещание отключат: утренние шоу, местные новости, - где и как это можно будет смотреть
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В двух мультиплексах нет ни одной региональной телекомпании, только федеральныеВ двух мультиплексах нет ни одной региональной телекомпании, только федеральныеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В чем плюс? Цифровое телевидение гарантирует отличное качество видео и аудио. А также - дополнительные сервисы. Например, можно запрограммировать и записать передачу или фильм в свое отсутствие и потом посмотреть; вывести на экран программу передач; и пр.

В чем минус или, точнее, проблема? В двух мультиплексах нет ни одной региональной телекомпании, только федеральные. А ведь в Красноярском крае таких больше десятка. Помимо Красноярска есть свои телеканалы в Норильске, Лесосибирске, Канске, Шушенском, Енисейске и других городах.

Несколько дней назад руководители телекомпаний получили от «Ростелекома» уведомление о том, что в таком сотрудничестве он не заинтересован. Что же в итоге? Останутся ли привычные «утра» и новости в красноярских телевизорах? Попробуем разобраться с заместителем главного инженера филиала РТРС «Красноярский КРТПЦ» Александром Ивановым. С его помощью мы составили наглядную схему – как работает телевидение сейчас и что изменится в следующем году.

ВЕЩАНИЕ ДО 2019 ГОДА

Схема №1

Схема №1

У региональных телеканалов нет своей «кнопки» - все они «врезают» свои передачи в сетку вещания сетевых партнеров. К примеру, у «ТВК» такой партнер – «Домашний», у «Примы» - «СТС», у «7 канала» - «РенТВ» и так далее. События могут развиваться следующим образом:

Если в 2019 году местным телекомпаниям удастся продлить договоры с федеральными партнерами, все останется по-прежнему.

Если нет – местным телекомпаниям придется платить за трансляцию сигнала (а это порядка 200 000 рублей в месяц только одному провайдеру), или уходить исключительно в интернет.

ВЕЩАНИЕ ПОСЛЕ 2019 ГОДА

Схема №2

Схема №2

Вадим Востров, генеральный директор телекомпании «ТВК»:

- Шумиха преждевременная, в крае аналоговое телевидение отключат только в июне. Сейчас мы ведем переговоры со своим сетевым партнером, если мы договоримся с «Домашним», мы продолжим вещать и после июня. Договор мы планируем подписать с «Домашним» до конца декабря. Если мы его подпишем, то в 2019 году у вас ничего не изменится. На 2020 год пока загадывать не будем.

КРАСНОЯРСКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ ПОСЛЕ 2019

Схема №3

Схема №3

Одним словом, на сегодняшний день четкого понимания, останутся ли местные программы в красноярских телевизорах, нет. Ясно, как минимум, что и выпуски новостей и другие программы можно будет смотреть на сайтах телекомпаний, куда и сейчас выкладываются все сюжеты, - едва ли компании вообще прекратят свое существование.

Кстати, параллельно обсуждают и такой вопрос: а насколько вообще в доме сейчас нужен телевизор? Многие, в основном молодежь, вообще сейчас отказываются от «ящиков»... Но это, как говорится, уже другая история.

КСТАТИ

Как телевизоры смогут принимать сигнал:

- выпущенные начиная с 2012 года - автоматически.

- Если телевизор старше, придется приобрести:

приставку для приема телевизионного сигнала (SetTopBox) с тюнером DVB-T2, поддержкой стандарта сжатия видеосигнала MPEG4 и режима Multiple PLP – примерная стоимость в Красноярске от 900 рублей.

также, возможно, придется приобрести антенну дециметрового диапазона (всеволновую) – от 200 рублей и выше.

А что в крае?

К сегодняшнему дню возможность получать цифровой эфирный телесигнал есть у 96,4% населения края. Однако 3,6% в это число не попадают, а это 622 населенных пункта. Причина – нерентабельно. Но это не значит, что в 2019 году эти поселки окажутся в эфирной изоляции. Они смогут смотреть 20 федеральных телеканалов через спутниковый сигнал.

В нашей стране работает несколько операторов спутникового телевидения, такие, как «НТВ», «Триколор».

- Минкомсвязь России разработало поправки в федеральный закон «О связи», в которых говорится, что операторы, осуществляющие спутниковую трансляцию, не вправе отказать гражданам, проживающим в населенных пунктах, расположенных вне зоны охвата сети эфирной цифровой наземной трансляции, в бесплатном показе обязательных общедоступных телеканалов, - рассказывает Александр Иванов.

Правда, придется купить комплект приемного оборудования – спутниковую тарелку и декодер.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Проханова Таисия, пресс-секретарь «Ростелекома»

- В рамках обычной деловой практики компания ведет перезаключение договоров с вещателями на новый календарный год. «Ростелеком» заинтересован в сотрудничестве с региональными телеканалами, производящими востребованный зрителями качественный контент. Взамен компания обеспечивает высокое качество доставки телесигнала до конечного потребителя. Чтобы обеспечить экономическую эффективность функционирования и развития сети, а также высокое качество сервиса, «Ростелеком» предлагает различные подходы к разделению доходов: они могут быть финансовыми (платежи со стороны телеканала), натуральными (рекламный инвентарь), а также их комбинации. На сегодняшний день, на территории Сибирского федерального округа в сетях «Ростелекома» представлено 26 региональных телеканалов. С 17 каналами уже достигнуты договоренности о продолжении сотрудничества на 2019 год. При подписании договоров со стороны остальных вещателей трансляция каналов в сети компании будет продолжена.

* РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Россия-К», «Россия 24», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург 5 канал», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр-Москва»; РТРС-2 (второй мультиплекс): «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Рен-ТВ», «Спас», «Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «Муз-ТВ».

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