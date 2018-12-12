«Все, прилетели!»: Boeing авиакомпании «Якутия» при взлете задел хвостом взлетную полосу

В аэропорту Нерюнгри накануне утром не смог взлететь Boeing -737 авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс в Красноярск. По официальной информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, авиалайнер, на борту которого находилось 103 пассажира и 6 членов экипажа, задел хвостом взлетно-посадочную полосу. После этого пилот принял решение прервать полет.

- Такой грохот страшный был – просто ужас. Самолет как раз только скорость начал набирать, разгоняться, - вспоминает о ЧП пассажир рейса Василий Светлаков (имя и фамилия изменены – прим.). – Я еще подумал: все, прилетели! Хотя мы ничего даже понять не успели. Потом нас перевезли обратно в аэропорт, и мы до часу ночи по местному времени ждали вылета в Красноярск. Пересадили нас на ЯК-42 и авиакомпания была другая, - «Ижавиа». В общем, сегодня в Красноярске, слава Богу. Но приятного, если честно, мало.

В данный момент специально созданная комиссия из представителей Росавиации, силовиков и авиакомпании «Якутия» выясняет, почему произошло касание. Отрабатываться будут все возможные версии. Профессиональные пилоты на различных форумах также выдвигают гипотезы произошедшего. Известно, что в момент взлета температура воздуха за бортом была минус 34 градуса, перевеса в багаже не было, а взлетно-посадочная полоса в аэропорту, хоть и старенькая, но довольно длинная – 3,6 километров. По одной из версий самолет слишком сильно рвался в небо, «свечкой»: мог с еще неразжатыми стойками коснуться фюзеляжем полосы. Однако пока выводы делать рано.

- Пока никаких предположений нет, и высказывать их некорректно. Идет стандартная проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, - говорит Елена Барсукова, официальный представитель дальневосточной прокуратуры на транспорте. – Прокуроры будут давать юридическую оценку тем действиям, которые предшествовали выполнению полета.

Что касается авиакомпании «Якутия», то в детали происшествия там предпочитают не вдаваться, ограничиваясь извинениями перед пассажирами.

- Пассажирам были оказаны услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами: организовано горячее питание и напитки, - рассказала пресс-секретарь авиакомпании «Якутия» Надежда Томская. – Мы приносим пассажирам искренние извинения за доставленные неудобства.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Слишком высоко задрал нос»

Александр Наводчий, бортинженер, преподаватель Авиационного учебного Центра, в авиации с 1960 года:

- Причин может быть масса, и касание полосы – не такое уж редкоре явление, как может показаться на первый взгляд. Температура наружного воздуха очень низкая в момент взлета была, плотность воздуха высока, и взлетает машина при таких условиях очень хорошо. Чем теплее, тем сложнее пилоту. А динамика взятия штурвала на себя при отрыве, видимо, одинаковая. Так что предположу, что пилот мог слишком сильно задрать нос и, в результате, коснулся полосы. Но, естественно, детально все покажет именно «разбор полетов», то есть проверка.