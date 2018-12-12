Афиша Красноярска на неделю с 12 декабря

Готовимся к Новому году!

Праздничные хлопоты уже начались, красноярцы готовят подарки родным и друзьям. И отличный вариант – пойти всем вместе на концерт, в театр или на праздник. Мы продолжаем марафон зимних забав, который продолжим в следующих выпусках 19 и 26 декабря. А сегодня представим события, на которые нужно успеть купить билеты

Семейный новогодний праздник «Мелодии мечты» 0+

Новогодний спектакль, мастер-классы, игры, фотозоны, аквагрим и живая музыка для взрослых и детей от Ансамбля ударных инструментов «Siberian Percussion»!

Продолжительность 3 часа.

Зал торжеств филармонии

пр. Мира, 2Б

15 декабря, 11.00

Билеты 470 рублей, дети до года бесплатно.

Формула Нового года 5+

Это три праздника в одном!

Шоу (45 минут) - серия удивительных экспериментов с неизменными зимними атрибутами.

Фотозона (до 30 минут) с катушкой Тесла и электрическими снежинками в свете молний, световыми узорами и необычными зеркалами.

Мастер-класс (45 минут) – здесь можно собрать и получить в подарок свою светящуюся снежинку с собственным узором!

Ньютон Парк

Пр. Мира, 2Б

С 15 декабря по 13 января, 11.00, 15.00

Билеты 400-450 рублей, дети до 5 лет бесплатно.

Семейное занятие «На изнанке Нового года» 7+

Посетителей ждут:

- экскурсия в коммунальную квартиру

- знакомство с советскими ёлочными игрушками

- создание ассамбляжей на тему своих новогодних желаний с помощью фантазии и подручных материалов.

Запись по телефону 212-45-97

Музейный центр «Площадь Мира

15, 22, 29 декабря и 5, 12 января, 12.00

Билеты 200 рублей.

Цирковая программа «О чем мечтает Дед Мороз» 0+

В программе - единственный в мире аттракцион "Медведи на буйволах", единственный в мире номер с дрессированными кабанами и очень необычный - с дрессированными мини-пигги.

«Гвоздь программы» - аттракцион "Белое солнце пустыни", где верблюды предстанут персонажами известного советского фильма.

Цирк

Пр.им. газеты «Красноярский рабочий», 143А

С 15 декабря по 13 января

Билеты 900 рублей, детям до 5 лет бесплатно (без предоставления отдельного места)

Цикл концертов «Рождество в филармонии»

"Двенадцать месяцев"

Д. Васянович

Органный зал

2 и 3 января,14.00

Билеты 100—150 рублей.

Красноярский филармонический русский оркестр им.А.Ю.Бардина "Мульткарнавал"

Малый концертный зал

3 января, 11.30

Билеты 200—500 рублей.

Снежная карусель 3+

Отважные герои Юля и Антон отправляются на поиски Чудо-дерева. Куда их закружит снежная карусель? На пиратский остров в океане! В путешествии героев ждут необыкновенные и очень опасные приключения, встречи с диковинными обитателями океана и сражения с коварными пиратами.

Драмтеатр им. Пушкина

Пр. Мира, 73

28 декабря, 11.00, 13.00

Билеты 100–350 рублей.

Концерты

Мари Краймбрери 16+

За три года автор и исполнитель собственных песен своими силами выпустила первый альбом “ННКН (Нет Никого Круче Нас)”, в 2017-ом зазвучала в эфирах федеральных радиостанций и телеканалов и теперь уверенно обосновывается на большой сцене!

The Mods bar

Ул. Авиаторов, 19

16 декабря, 20.00

Билеты 1200-2500 рублей.

Квартет мужского монастыря во имя Святых Царственных Страстотерпцев (Ганина Яма) 12+

Квартет был создан в 2008 году, его репертуар состоит из православных духовных песнопений, народных, военных и патриотических песен. Произведения исполняются «a capella» (без инструментального сопровождения).

Органный зал

Ул. Декабристов, 20

16 декабря, 19.00

Билеты 350—700 рублей

Нежданчик 12+

В ролях Екатерина Порубель, Кирилл Гребенщиков

Смешная и добрая история началась с того, что нежданно-негаданно, среди ночи в гости к обычной московской семье приехал давний, случайный знакомый мужа…

Музыкальный театр

Пр. Мира, 129

18 декабря, 19.00

Билеты 1000—2500 рублей.

Группа «Интеллигентные Хулиганы» (Красноярск) 16+

В рамках проекта «Бард-среда» концерты авторов-исполнителей проходят в Красноярске каждую среду. На этот раз гостем вечера станут «Интеллигентные хулиганы». В акустической программе – песни Высоцкого, Майка Науменко, Славы Глюка и групп «Элизиум», «Тараканы», «Мамульки Бенд», «В.Стрыкало», а также из репертуара Ярослава Едвокимова и Софии Ротару.

Рок джаз кафе

ул. Сурикова,12/6;

19 декабря, 19.30

Билеты 200 рублей.

Театр Сергея Безрукова: «Хулиган. Исповедь» 12+

В роли Сергея Есенина Сергей Безруков

Это спектакль-мистерия – единая, драматургически выстроенная композиция о жизни великого поэта Сергея Есенина, составленная из его стихов и песен на его стихи.

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

21 декабря, 19.00

Билеты 1000-5000 рублей.

День любителей хоккея 0+

В 11.00 на стадионе развернутся несколько локаций: хоккей с мячом, хоккей с шайбой, хоккей в валенках, эстафеты «Веселые старты». В этом году в программу праздника организаторы включили новые дисциплины: семейный хоккей и мультиспорт.

В 12.00 состоится торжественное открытие праздника с выступлением творческих коллективов города. Для всех гостей, болельщиков и участников соревнований будет работать горячая кухня, где каждый сможет подкрепиться вкусной кашей.

Спорткомплекс «Рассвет»

16 декабря, 11.00

Вход свободный.