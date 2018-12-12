Афиша Красноярска на неделю с 12 декабря
Готовимся к Новому году!
Праздничные хлопоты уже начались, красноярцы готовят подарки родным и друзьям. И отличный вариант – пойти всем вместе на концерт, в театр или на праздник. Мы продолжаем марафон зимних забав, который продолжим в следующих выпусках 19 и 26 декабря. А сегодня представим события, на которые нужно успеть купить билеты
Семейный новогодний праздник «Мелодии мечты» 0+
Новогодний спектакль, мастер-классы, игры, фотозоны, аквагрим и живая музыка для взрослых и детей от Ансамбля ударных инструментов «Siberian Percussion»!
Продолжительность 3 часа.
Зал торжеств филармонии
пр. Мира, 2Б
15 декабря, 11.00
Билеты 470 рублей, дети до года бесплатно.
Формула Нового года 5+
Это три праздника в одном!
Шоу (45 минут) - серия удивительных экспериментов с неизменными зимними атрибутами.
Фотозона (до 30 минут) с катушкой Тесла и электрическими снежинками в свете молний, световыми узорами и необычными зеркалами.
Мастер-класс (45 минут) – здесь можно собрать и получить в подарок свою светящуюся снежинку с собственным узором!
Ньютон Парк
Пр. Мира, 2Б
С 15 декабря по 13 января, 11.00, 15.00
Билеты 400-450 рублей, дети до 5 лет бесплатно.
Семейное занятие «На изнанке Нового года» 7+
Посетителей ждут:
- экскурсия в коммунальную квартиру
- знакомство с советскими ёлочными игрушками
- создание ассамбляжей на тему своих новогодних желаний с помощью фантазии и подручных материалов.
Запись по телефону 212-45-97
Музейный центр «Площадь Мира
15, 22, 29 декабря и 5, 12 января, 12.00
Билеты 200 рублей.
Цирковая программа «О чем мечтает Дед Мороз» 0+
В программе - единственный в мире аттракцион "Медведи на буйволах", единственный в мире номер с дрессированными кабанами и очень необычный - с дрессированными мини-пигги.
«Гвоздь программы» - аттракцион "Белое солнце пустыни", где верблюды предстанут персонажами известного советского фильма.
Цирк
Пр.им. газеты «Красноярский рабочий», 143А
С 15 декабря по 13 января
Билеты 900 рублей, детям до 5 лет бесплатно (без предоставления отдельного места)
Цикл концертов «Рождество в филармонии»
"Двенадцать месяцев"
Д. Васянович
Органный зал
2 и 3 января,14.00
Билеты 100—150 рублей.
Красноярский филармонический русский оркестр им.А.Ю.Бардина "Мульткарнавал"
Малый концертный зал
3 января, 11.30
Билеты 200—500 рублей.
Снежная карусель 3+
Отважные герои Юля и Антон отправляются на поиски Чудо-дерева. Куда их закружит снежная карусель? На пиратский остров в океане! В путешествии героев ждут необыкновенные и очень опасные приключения, встречи с диковинными обитателями океана и сражения с коварными пиратами.
Драмтеатр им. Пушкина
Пр. Мира, 73
28 декабря, 11.00, 13.00
Билеты 100–350 рублей.
Концерты
Мари Краймбрери 16+
За три года автор и исполнитель собственных песен своими силами выпустила первый альбом “ННКН (Нет Никого Круче Нас)”, в 2017-ом зазвучала в эфирах федеральных радиостанций и телеканалов и теперь уверенно обосновывается на большой сцене!
The Mods bar
Ул. Авиаторов, 19
16 декабря, 20.00
Билеты 1200-2500 рублей.
Квартет мужского монастыря во имя Святых Царственных Страстотерпцев (Ганина Яма) 12+
Квартет был создан в 2008 году, его репертуар состоит из православных духовных песнопений, народных, военных и патриотических песен. Произведения исполняются «a capella» (без инструментального сопровождения).
Органный зал
Ул. Декабристов, 20
16 декабря, 19.00
Билеты 350—700 рублей
Нежданчик 12+
В ролях Екатерина Порубель, Кирилл Гребенщиков
Смешная и добрая история началась с того, что нежданно-негаданно, среди ночи в гости к обычной московской семье приехал давний, случайный знакомый мужа…
Музыкальный театр
Пр. Мира, 129
18 декабря, 19.00
Билеты 1000—2500 рублей.
Группа «Интеллигентные Хулиганы» (Красноярск) 16+
В рамках проекта «Бард-среда» концерты авторов-исполнителей проходят в Красноярске каждую среду. На этот раз гостем вечера станут «Интеллигентные хулиганы». В акустической программе – песни Высоцкого, Майка Науменко, Славы Глюка и групп «Элизиум», «Тараканы», «Мамульки Бенд», «В.Стрыкало», а также из репертуара Ярослава Едвокимова и Софии Ротару.
Рок джаз кафе
ул. Сурикова,12/6;
19 декабря, 19.30
Билеты 200 рублей.
Театр Сергея Безрукова: «Хулиган. Исповедь» 12+
В роли Сергея Есенина Сергей Безруков
Это спектакль-мистерия – единая, драматургически выстроенная композиция о жизни великого поэта Сергея Есенина, составленная из его стихов и песен на его стихи.
Большой концертный зал
Пр. Мира, 2Б
21 декабря, 19.00
Билеты 1000-5000 рублей.
День любителей хоккея 0+
В 11.00 на стадионе развернутся несколько локаций: хоккей с мячом, хоккей с шайбой, хоккей в валенках, эстафеты «Веселые старты». В этом году в программу праздника организаторы включили новые дисциплины: семейный хоккей и мультиспорт.
В 12.00 состоится торжественное открытие праздника с выступлением творческих коллективов города. Для всех гостей, болельщиков и участников соревнований будет работать горячая кухня, где каждый сможет подкрепиться вкусной кашей.
Спорткомплекс «Рассвет»
16 декабря, 11.00
Вход свободный.