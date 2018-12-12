Испытания морозами

На прошлой неделе столбик термометра в Красноярске опускался до −36… −38°C, и такая низкая температура держалась несколько суток, и днем, и ночью.

Как справилось городское коммунальное хозяйство? Насколько оперативно решались проблемы? Готовы ли оборудование и люди к очередным морозам? Кто и как должен помочь, если в квартире холодно? На эти вопросы мы попросили ответить в пресс-центре «Комсомольской правды» представителей департамента городского хозяйства администрации Красноярска и теплоэнергетиков.

Под контролем

Николай Сидоров, заместитель технического директора СГК — главный инженер по Красноярскому и Абаканскому филиалам представил общую картину:

- По сравнению с аналогичным периодом прошлого года первая неделя декабря выдалась значительно холоднее: среднесуточная температура наружного воздуха в 2017 году в первой декаде месяца составляла −8,1 °C, а в этом году — уже −26,2 °C. Несмотря на морозы, все тепловые электрические станции Сибирской генерирующей компании в Красноярском крае работали по утвержденным температурным графикам.

Николай Сидоров, заместитель технического директора СГКФото: Мария ЛЕНЦ

Диспетчеры Красноярской теплотранспортной компании группы СГК своевременно давали задания начальникам смены теплоисточников о плавном повышении температуры теплоносителя.

Тепловые станции Сибирской генерирующей компании в Красноярском крае справились с повышенной нагрузкой в период похолодания. Повреждений и технологических остановок магистральных тепловых сетей в Красноярске, за которые отвечает Сибирская генерирующая компания, не произошло.

- На всех наших станциях имеются достаточные резервы по мощности, при необходимости мы могли запустить дополнительное оборудование, которое бы поставляло тепло в город. Ещё до начала отопительного периода на всех красноярских ТЭЦ были сделаны запасы топлива, значительно превышающие нормативные, минимум у нас 131%, максимум – 270%, мазут – 700%, - уточнил Николай Сидоров.

По словам Сергея Демченко, начальника отдела энергообеспечения и энергосбережения департамента городского хозяйства, период низких температур пройден без серьезных нарушений.

- Городская инфраструктура справилась с первыми морозами удовлетворительно, теплоснабжение было устойчивым, за исключением трех домов и одного административного здания на улице Парашютной, где какое-то время параметры были снижены. Но в целом предприятия продемонстрировали свою готовность к работе в сложных погодных условиях: наличие аварийных бригад, материалов.

Сергей Демченко, начальник отдела энергообеспечения и энергосбережения департамента городского хозяйстваФото: Мария ЛЕНЦ

Как уточнил Сергей Демченко, кроме Парашютной, было еще несколько локальных инцидентов на внутриквартальных сетях, но для СМИ и жителей они прошли незамеченными - ресурсоснабжающим организациям удалось быстро их ликвидировать.

Авария на Парашютной

Почему на устранение аварии на улице Парашютной потребовалось больше времени, почти сутки? На этот вопрос ответил Дмитрий Иванов, главный инженер Красноярской теплотранспортной компании группы СГК.

- Мы всегда стремимся максимально оперативно, насколько это возможно, устранить повреждение, привлекаем для этого все необходимые ресурсы: на Парашютной работали 8 единиц техники и 30 специалистов. Здесь надо отметить, что сложность ремонта была в том, что рядом с трубой мы обнаружили кабельные линии, которые не были отмечены на топографической схеме. Все наши земляные работы проходят по согласованию с электросетевой организацией.

Дмитрий Иванов, главный инженер Красноярской теплотранспортной компании группы СГКФото: Мария ЛЕНЦ

Но, несмотря на сложности, порыв на Парашютной показал, насколько теплоэнергетики готовы к нештатным ситуациям. Специалистам компании за полчаса удалось сократить число домов, которые попали под ограничение подачи тепла, с 16 до 3. Сотрудники теплотранспортной компании помогли управляющей компании в переключении домов на временные схемы отопления и горячего водоснабжения. Для подачи тепла быстро была собрана дублирующая теплотрасса. Все держали на контроле, следили за температурой в подъездах, общались с жителями, точечно отрабатывали каждый запрос. В результате удалось не допустить критических ситуаций.

Кстати, этот участок теплоэнергетики проверяли в летнее время, здесь, как и везде, прошли гидравлические испытания с повышением давления на четверть от нормативного, и проблем не обнаружилось. Но при повышении температуры теплоносителя произошло повреждение. В чем точная причина, кроме изношенности трубы, выяснит комиссия после экспертизы поврежденного отрезка. По словам Дмитрия Иванова, этот участок теплосети учтут при планировании летней ремонтной кампании.

Все вопросы - в УК

О работе в морозы рассказал представитель крупной управляющей компании Красноярска Константин Бородин, технический директор УК «ЖСК», которая сегодня обслуживает 2100 домов:

- За 10 дней морозов к нам поступило 89 обращений, 57 подтвердились. Эти обращения не носят системного характера, речь об отдельных квартирах, у каждого человека свое понимание комфортного тепла, одному 18 градусов много, другому 25 – мало, поэтому мы руководствуемся утвержденными нормативами. Возвращаясь к морозам, иногда требуется дорегулировать оборудование, чтобы снять проблему. Но главное — не подать тепло в дом, главное — его сохранить. Поэтому в период подготовки к отопительному сезону мы провели масштабную работу по текущему ремонту домов, заменили входные группы и более 4000 окон, это позволяет нам утеплить контур дома и сохранять в нем тепло.

Константин Бородин, технический директор УК «ЖСК»Фото: Мария ЛЕНЦ

Если проблемы с теплом

Красноярцам еще раз напомнили, что за работу оборудования на внутридомовых тепловых сетях и за качество горячей воды и тепла в квартирах отвечает управляющая компания. По всем возникающим вопросам в первую очередь стоит обращаться по телефонам своей УК или ТСЖ. Если жилищная организация бездействует или вы обнаружили порыв, заметили пар, необходимо звонить в 005. С мобильного телефона номер можно набирать: 223-85-05.

Если ваша жилищная организация не справляется, не может в доме решить проблемы с отоплением, отрегулировать оборудование, настроить ИТП, то представители УК или ТСЖ могут обратиться за помощью в тепловую инспекцию. Специалисты готовы вместе с сотрудниками УК или ТСЖ провести осмотр, дать профессиональное заключение.

Говоря о качестве услуг отопления и горячей воды в морозы, участники пресс-конференции обратили внимание, насколько важно сегодня, чтобы в управляющих компаниях, а их сегодня в Красноярске почти 400, работали квалифицированные кадры, грамотные инженеры. В период морозов, к примеру, в Красноярске, при температуре наружного воздуха в −37 °C и ниже температура горячей воды в трубах тепловых сетей может повышаться до +130-135 градусов, чтобы доставить тепло всему городу. Но, чтобы на «входе» в дом и далее в квартирах получить комфортные условия, управляющая компания должна уметь работать со своим теплооборудованием. Температура воды для кранов и батарей в домах регулируется на месте – она должна быть горячей, но не кипятком, в норме – 65-70 градусов.

Вопрос ребром

Много ли «Парашютных» в Красноярске?

Может ли ситуация повториться, несмотря на все заверения теплоэнергетиков? На пресс-конференции прозвучал вопрос и об изношенности теплосетей, журналистов интересовали конкретные цифры.

Почему трубы не выдерживают? Когда резко наступают морозы, энергетики за короткое время повышают температуру теплоносителя на 25–30°С. Помните из физики? Металл трубопроводов также меняет температуру, он «расширяется»… И если на трубах есть дефекты – коррозии, износ, то при этом возможны разрывы.

По словам специалистов, большинство аварий на красноярских теплотрассах происходит там, где трубам по 20-30 лет, а то и все 40. Напомним, нормативный срок службы трубы – 25 лет. Сколько в Красноярске труб с превышением срока эксплуатации? По словам теплоэнергетиков, свыше 50%. А если учитывать сети, возраст которых приближается к предельному, то эта цифра «взлетит» до 75%. Много это? Очень. Хотя такая ситуация, увы, типична для всех городов России.

По словам Дмитрия Иванова, ежегодно теплоэнергетики приводят в порядок 14 километров сетей, а нужно минимум в три раза больше. И вот так, каждый год, растет процент изношенных, недоремонтированных теплотрасс. Но все ремонты, и текущие, и капитальные, энергетики проводят за счет средств, заложенных в тарифе на тепло. Кроме того, Сибирская генерирующая компания ежегодно вкладывает в ремонтную программу 100 миллионов рублей из собственных средств.