2018-12-12T08:03:18+03:00
Общество

Для красноярских муниципалитетов главное: вода и электричество

В программе «Садовое общество» мы обсуждаем самые актуальные вопросы развития сельского хозяйства, фермерства, а также садовую тематику с нашими гостями
Анастасия ШАЙХОВА
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Светлана Власова, начальник отдела развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства краевого министерства сельского хозяйства и торговлиСветлана Власова, начальник отдела развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства краевого министерства сельского хозяйства и торговлиФото: Мария ЛЕНЦ
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На вопросы корреспондента «КП» сегодня отвечает начальник отдела развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства краевого министерства сельского хозяйства и торговли Светлана Власова.

- Мы знаем, что кроме грантовой поддержки некоммерческих объединений есть еще государственная поддержка в виде субсидий муниципальным образованиям, направленная также на развитие инфраструктуры некоммерческих объединений. Расскажите о ее результатах?

- Да, эта поддержка подразумевает выделение средств на строительство, реконструкцию, ремонт объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных образований, для обеспечения подключения некоммерческих объединений к источникам электроснабжения, водоснабжения. По закону субсидии предоставляются на конкурсной основе, и, как показывает практика, администрации муниципальных образований активно в них участвуют. В этом году участие в конкурсном отборе на получение субсидии в 2019-м приняли 8 муниципальных образований: Манский, Минусинский, Емельяновский районы, ЗАТО г. Железногорск, ЗАТО г. Зеленогорск, г. Дивногорск, г. Сосновоборск, г. Канск. Победителями стали 4 муниципальных образования. Субсидии на ремонт сетей электроснабжения получат: Минусинский район, ЗАТО г. Железногорск, ЗАТО г. Зеленогорск. Емельяновский район получит субсидию на разработку проектной документации строительства объектов водоснабжения в районе поселка Сухая Балка Шуваевского сельсовета. Этот проект позволит обеспечить электроснабжением 8 СНТ, 1578 земельных участков.

В основном заявки муниципальных образований направлены на проведение работ в целях обеспечения садовых обществ электроснабжением. Но были заявки от администрации Манского района, города Сосновоборска на проведение работ по водоснабжению. Стоит отметить, что муниципальные образования, которые не выиграли конкурс, смогут вновь в нем поучаствовать в 2019 году.

- А в чем заключается конкурсный отбор? Какие критерии являются значимыми?

- Прежде всего, это суммарное количество некоммерческих объединений, в которых улучшится качество электроснабжения, водоснабжения; суммарное количество земельных участков на территории некоммерческих объединений, в которых улучшится качество электроснабжения, водоснабжения; размер софинансирования мероприятий из местного бюджета (%). Есть и другие показатели.

Слушайте программу «Садовое общество» на Радио «КП» по пятницам в 9.05

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