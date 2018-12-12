Год волонтерства завершается, добрые дела продолжаются

Специалисты Красноярскстата подсчитали, что волонтерами в Красноярском крае работают чуть более одного процента жителей старше 15 лет. Но именно они задают тон и успевают вовлечь в круговорот добрых дел десятки тысяч помощников. По статистике, чаще всего волонтеры помогают пожилым людям, детям, инвалидам, организуют спортивные, культурные и другие мероприятия, занимаются благоустройством. Все это делают и волонтеры Сибирской угольной энергетической компании.

- Особенность социальной политики СУЭК состоит в том, что мы максимально стремимся привлекать наших сотрудников, жителей наших регионов к созданию положительных перемен, повышению качества жизни в шахтерских регионах, - подчеркивает Марина Смирнова, заместитель генерального директора АО «СУЭК-Красноярск» по связям и коммуникациям, ставшая в Год волонтера куратором мощного волонтерского движения в шахтерских городах края.

Фото: СУЭК

Узнать цену труда

Учат молодежь труду и заботе в СУЭК уже без малого 15 лет: в 2005-м компания первой из крупных работодателей края организовала свои трудовые отряды старшеклассников. Ежегодно в них работают более 600 подростков.

Летом ребята получают зарплату, а в остальные месяцы юные «тимуровцы» трудятся бесплатно: чистят снег у домов пенсионеров, приносят продукты и лекарства, проводят экологические и краеведческие уроки для младших школьников, благотворительные и социальные акции. Чем не волонтеры?

Но все же основное направление работы трудовых отрядов – благоустройство. Ребята говорят: узнав цену труда, они стараются быть примером бережного отношения к своей малой родине.

Очень важно и то, что под опеку трудовых отрядов попали памятные места шахтерских городов. Например, в Бородино это Аллея памяти, где увековечены имена героев войны и тружеников тыла, в Назарово – Аллея шахтерской славы. Опекают эти дорогие сердцу уголки школьники вместе с советами молодежи предприятий СУЭК и «серебряными» волонтерами, укрепляя тем самым связь поколений.

В 2018 году волонтеры посадили в знаковых местах шахтерских городов более 150 саженцев деревьев и кустарников.

Фото: СУЭК

Час и год заботы

Волонтеры СУЭК посвятили ветеранам более 10 проектов, большинство из них реализуются на постоянной основе. Акции «Волонтер на час», «Час заботы», «Помоги ветерану» направлены на помощь пожилым людям в быту.

Под опекой добровольцев – более 70 ветеранов, им помогают и юные, и «серебряные» волонтеры.

Для одиноких пожилых людей – отдельная программа! С песнями и угощениями.

Для малоимущих и нуждающихся - 8 социальных «Полок добра» в крупнейших торговых точках Бородино и Шарыпово. Здесь они могут взять бесплатно хлеб, крупы, консервы, другие товары первой необходимости.

«Помоги пойти учиться» – еще одна социальная акция: в этом году более 200 комплектов канцелярских принадлежностей передали горняки нуждающимся семьям.

Проект «Час заботы», воплощенный советом молодежи Назаровского разреза, оценили не только «разрезовские» и городские ветераны. Он вошел в шорт-лист престижной национальной премии в области корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел».

Мечта становится реальностью

Большинство волонтерских проектов держится на личном времени и горячем сердце добровольцев. Но есть проекты, которые требуют финансирования, причем немалого. И здесь на помощь приходят СУЭК и Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ». В Год волонтера они запустили сразу несколько крупных проектов.

Например, вместе с АНО «Центр социальной помощи и адаптации для людей с диагнозом ДЦП и другими ограниченными возможностями здоровья "Лыжи мечты" Сергея Белоголовцева» открыли в Красноярске, в микрорайоне Солнечный, филиал масштабной реабилитационной программы: зимой дети катаются на горных лыжах, летом – на роликах.

С АНО «Лыжи мечты», благотворительным фондом «Подарок ангелу» и медицинском центром Управления делами Президента РФ «Поляны» запустили уникальную реабилитационную программу для детей ДЦП, объединив лучшие практики и наработки всех участников проекта.

Фото: СУЭК

С телеканалом НТВ угольщики помогли исполниться новогодним мечтам воспитанников детских домов Бородино и Назарово – и дети, и взрослые стали участниками большого и очень теплого проекта «Путешествие Деда Мороза».

- Главным же итогом именно этого года – Года волонтера – мы считаем то, что нам удалось привлечь внимание жителей наших шахтерских городов к таким вечным ценностям, как милосердие, забота, помощь ближним, и объединить огромное количество людей для реальных дел, счет которым пошел уже на сотни, - подводит итог Марина Смирнова, заместитель генерального директора АО «СУЭК-Красноярск» по связям и коммуникациям. – И уже сегодня все они уверенно говорят о том, что, да, Год добровольца закончится, но добрые дела – никогда.

КОНКРЕТНО

Только цифры

- 23 населенных пункта охвачены волонтерским движением благодаря СУЭК

- 5 000 волонтеров включились в волонтерское движение в шахтерских территориях Красноярского края

- 320 добровольческих акций и проектов с начала года

- 170 000 благополучателей

Внимание!

О главных производственных достижениях 2018 года - в еженедельном выпуске «КП» 19 декабря.