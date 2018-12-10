Они были некрасивы: на Свердловской снесли старые деревья и высадили молодые

В Красноярске на Свердловской,в районе супермаркета «Лента», спилили 10 тополей и вязов. Обычных здоровых вязов. Это, конечно, всколыхнуло красноярцев, и не только жителей Свердловской. Что, в общем, объяснимо. Еще жив в памяти горожан варварский снос сквера на Пушкина и вырубка двух десятков берез и лиственниц в сквере на 9 мая. За последнее, к слову, и уволили замначальника УДИБ (Управление дорог и благоустройства) Александра Горленко. Прошло несколько месяцев - и снова-здорова...

Начали вырубку, не объясняя причин

Буквально несколько часов - и нет аллеи с тополями и вязами на Свердловской. Возмущенные жители подключили к проблеме депутата Заксобрания Красноярского края Илью Зайцева.

- Абсолютно понятно, что с окончанием вегетационного периода начинается декоративная обрезка аварийных деревьев и вырубка тех, что представляют опасность, - говорит Илья Зайцев. – Но эти вязы к опасным не относились. Просто кто-то из департамента горхозяйства объехал Свердовскую и наметил деревья, которые, по их мнению, необходимо убрать. Людей не проинформировали. Просто начали вырубку, не объясняя причин.

Ямы под сосны роют рядом с вырубленными деревьями. Когда сосны вырастут, они, почти наверняка, тоже будут мешать проводамФото: Мария ЛЕНЦ

По информации депутата, решение о вырубке принял департамент горхозяйства, а Управление зеленого строительства просто выполняет приказ. И людей, как это и принято в последнее время, не оповестили.

- Самое печальное, конечно, что на месте снесенных вязов хотели сначала установить обычный забор, - продолжает депутат. – К счастью, этого удалось избежать. И теперь там высаживают крупномерные молодые деревья, - сосны.

Мешают проводам?

Зачем же было вырубать вязы? В департаменте горхозяйства пояснили, что деревья были некрасивы. Вот так просто. Своим внешним видом они если не уродовали, то уж явно не облагораживали «лицо» Свердловской.

Строительство зеленой аллеиФото: Мария ЛЕНЦ

- Мы действительно выдали разрешение на снос 10 деревьев, - подтвердила Светлана Трушкова, пресс-секретарь департамента горхозяйства Красноярска. – Они очень плохо обрастают кроной, несколько раз их пытались эстетически омолодить с помощью обрезки, но это не удалось. Сейчас на месте этих деревьев высадят 19 крупномерных сосен. Эти деревья рекомендованы авторами концепции озеленения города. В ближайшее время начнется высадка.

На месте действительно уже идут работы. Причем местные жители говорят, что снесли гораздо больше 10 деревьев. По пенькам, правда, не считали, но не 10 – точно.

На месте вырубленных - высаживают молоденькие сосныФото: Мария ЛЕНЦ

Рабочие нам открыли небольшой секрет, который, пожалуй, лучше объясняет снос. Оказывается, деревья настолько выросли, что ветками мешают проводам. Обрезка в данном случае – не выход, поскольку купировать ветви нужно слишком сильно, до уровня, на котором листочки уже не появятся. Но странное дело – сосны работники Управления зеленого строительства высаживают аккурат рядышком с вырубленными тополями и вязами, то есть тоже под проводами. Не исключено, что и они, когда вытянутся, достигнут линии электропередач.

В анабиозе

Людям, далеким от проблемы, это покажется странным: как можно высаживать деревья в декабре? Однако, как оказалось, - можно и даже нужно. С условием, правда, что это не совсем малыши, а уже окрепшие сосны-подростки.

- Это отработанная технология высадки, - успокоили в департаменте горхозяйства. – И деревья обязательно приживутся. Такая технология у нас в городе работает уже лет десять. Например, на проспекте Ульяновский сосны высаживали именно зимой. Одно «но» - так можно высаживать только крупномерные деревья! В этот период сосны находятся в анабиозе, весной деревья проснутся в новом месте – это облегчит им процесс адаптации.

Говорят - весной приживутсяФото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, средняя стоимость одной сосны высотой 1,5 – 2 метра на рынке – 3,5 тысячи рублей. Так что 19 сосен обошлись бюджету в среднем в 66,5 тысяч, не включая, естественно, работы по вырубке и вывозу вязов и тополей.

Опасно в Красноярске быть некрасивым деревом. Так-то.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Тетя Таня Кудряшова, эксперт по садово-огородному хозяйству, ведущая рубрики «Вот такая петрушка» на радио «КП»:

- Абсолютно правильный шаг с точки зрения выбора сезона высадки сосен. Когда засыпают деревья, в том числе и хвойные, очень удобно вырезать большой квадрат из почвы вместе с корневой системой и перенести его туда, куда необходимо. Садить их можно только до того времени, как начнет оттаивать почва, иначе они погибнут. Что касается вязов, то у них есть одна замечательная особенность: когда они чуть-чуть разрастаются, из обрезают, иногда сильно, оставляя, можно сказать, только ствол голый. Когда сокодвижение начинается, то ствол покрывается огромным количеством прямых красивых веток, и получается огромный шар с мелкими листочками. Очень красиво. Аллея из вязов, например, есть у ТЭЦ-2. У сосны другое преимущество – фитонциды у нее настолько сильные, что убивают болезнетворные бактерии.