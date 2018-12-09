Теплая и снежная неделя ждет красноярцев

После трескучих морозов в Красноярск возвращается долгожданное тепло. Во всяком случае, таковы прогнозы синоптиков. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск специалисты красноярского Гидрометцентра, уже сегодня, 9 декабря, днем воздух прогреется до -16 градусов. Ночью ожидается до -19 градусов и снег.

В понедельник, 10 декабря, в светлое время суток столбики термометров поднимутся до -9 градусов. Подобная погода сохранится до четверга. В ночные часы температура будет до -15 градусов. 13 декабря в краевом центре потеплеет до -7 градусов, пасмурно и пойдет снег. В пятницу, 14 декабря, до -9 градусов в светлое время суток, до -12 градусов в ночные часы.

Выходные тоже порадуют красноярцев теплой погодой. В субботу, 15 декабря, до -8 градусов днем и снегопад.

А В ЭТО ВРЕМЯ

По данным специалистов Среднесибирского УГМС, 9 декабря на юге Таймырского района местами ожидаются порывы южного ветра 18-23 м/с, метели.

Ночью по центральным районам Красноярского края температура воздуха местами -30,-35 градусов, на севере до -45 градусов, в южных районах местами до -30 градусов.

На автодорогах центральных и южных районов сохраняется гололедица. Будьте осторожны и предельно внимательны за рулем.