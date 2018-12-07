2018-12-07T08:17:50+03:00
Общество

В Красноярском крае становится меньше дорожных аварий и пострадавших в них

В ГИБДД подвели предварительные итоги года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае становится меньше дорожных аварий и пострадавших в нихВ Красноярском крае становится меньше дорожных аварий и пострадавших в нихФото: Мария ЛЕНЦ
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За 11 месяцев этого года на территории Красноярского края произошло 3299 дорожно-транспортных происшествий. В них 350 человек погибли и 3962 человека получили травмы различной степени тяжести. Такие цифры озвучил начальник управления ГИБДД МВД России по Красноярскому краю Алексей Членов. Статистика, по его словам, в целом позитивная: на протяжении последних пяти лет идет устойчивая тенденция к снижению количества ДТП по всем направлениям.

О пьяных за рулем сообщают все чаще

В этом году с января по конец ноября аварий с участием водителей в нетрезвом состоянии зафиксировано 394, а за весь 2017 год их было на 21% больше.

- Это существенные показатели. И заслуга здесь не только госавтоинспекции, но и самих водителей, общественности, - уточняет Алексей Членов. – Люди стали к этому относиться серьезно и не терпеть пьянства за рулем. В наш адрес поступает много звонков, по которым мы принимаем соответствующие меры и привлекаем водителей к ответственности.

Конкретно: за управление в нетрезвом состоянии предусмотрена административная ответственность - штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав от 1,5 до 3 лет. Если водитель уже лишен прав и вновь попадается в состоянии опьянения, тут уже наступает уголовная ответственность и можно даже получить реальный срок.

Легковой против грузового

В ГИБДД озабочены тем, что растет количество аварий с участием грузовиков. Одна из косвенных причин – общее увеличение большегрузного транспорта. Сегодня это самый дешевый способ перевозки грузов, выгоднее, чем по железной дороге, авиа или речным транспортом. Много большегрузных автомобилей проезжает чрез Красноярский край по федеральным трассам Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей». Если 5 лет назад в сутки по ним проходили до 20 тысяч автомобилей, то сегодня фиксируется до 30, а временами и до 40 тысяч.

Дорожные инспекторы даже составили сценарий, по которому происходит большинство ДТП. Разница лишь в деталях. Водители легковых автомобилей сначала плетутся за большегрузом по трассе, у того ведь скорость ниже. А как только появляется просвет в потоке машин, водитель легковушки бросается на обгон грузовика, но не успевает завершить маневр или не справляется с управлением – и в результате авария.

Часто в ДТП виновны и сами водители грузовиков.

Главный госавтоинспектор Красноярского края рассказал о положительной динамике на дорогах края Фото: Мария ЛЕНЦ

Главный госавтоинспектор Красноярского края рассказал о положительной динамике на дорогах краяФото: Мария ЛЕНЦ

Нелегальные перевозчики

Нелегалы на языке дорожной полиции – это водители автобусов и микроавтобусов, которые перевозят пассажиров, не имея на то лицензии. В Красноярске их не особо много. Но в отдаленных районах – полно. В основном это частники, у них не только лицензии нет, у них еще и транспортное средство опасно для перевозки.

Помните страшную аварию под Балахтой 9 июля 2015 года? Там столкнулись пассажирский автобус и микроавтобус «Мерседес». Погибли 11 человек, ехавших на фестиваль «МИР Сибири» в Шушенское. «Микрик» оказался переделкой из грузового, а у водителя не было лицензии.

- К сожалению, мы видим ситуацию, особенно это касается отдаленных районов, где водители-нелегалы демпингуют официальные перевозки, переманивают к себе пассажиров, - говорит начальник краевого ГИБДД. – Мы ведем активную работу, нашли методы, как изымать транспортные средства у нелегальных перевозчиков, активно работаем с Ространснадзором.

Технический осмотр

В 2012 году перестал существовать государственный технический осмотр, который проводили инспекторы ГИБДД. Теперь этим занимаются частные компании. И вот что мы имеем: увеличивается количество ДТП с участием неисправных автомобилей. То есть номинально технический осмотр они как бы прошли. А по факту оказывается, что на самом деле никто ими не занимался.

- Нередки случаи, когда недобросовестные страховые агенты, гонясь за прибылью, чтобы продать страховой полис, просто распечатывают диагностическую карту в своем офисе, машину никак не осматривают, берут с людей деньги и выдают страховой полис. Как таковая проверка технического состояния автотранспортных средств у нас сведена к нулю. А ведь есть серьезные неисправности, которые нельзя увидеть на глаз и устранить, нужна реальная диагностика. Например, тормозной системы, - рассказывает Алексей Членов.

Меж тем за такой формальный подход предусмотрена ответственность. Есть даже прецедент в крае: заведено уголовно дело на страхового агента, который действовал по вышеприведенной схеме. Его обвинили в мошенничестве: деньги с клиента получил, а услугу не оказал. Страховой агент был шокирован. Но незнание закона не освобождает от ответственности.

А что нас ждет на Новый год?

Главный госавтоинспектор края предупреждает: на новогодние праздники и каникулы дорожная полиция будет вести усиленное патрулирование улиц города и загородных трасс. Поэтому не нужно рисковать и после застолья с друзьями садиться за руль. Чем больше нарядов ДПС на улице, тем больше водителей они проверят. А нарядов будет много. Так что воспользуйтесь общественным транспортом или услугами такси.

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