Новорожденного, едва не похищенного в краевой детской больнице, вместе с мамой выписали домой

Новорожденного малыша, которого две недели назад едва не похитили прямо из Красноярского краевого центра охраны материнства и детства, выписали домой. Вместе с мамой. Отец малыша, Андрей М.* (имя изменено – прим. ред.) рассказал: сынишка чувствует себя хорошо. А вот супруге нужно будет пройти обследование. Она ведь получила серьезный удар по голове от похитительницы, когда та пыталась отобрать ребенка прямо из рук. На рану пришлось наложить четыре шва. И сейчас у мамы остаются небольшие провалы в памяти. Врачи уверяют, что это поправимо. Также ей нужна помощь психолога: все-таки она испытала огромный стресс.

Напомним, что днем 27 ноября в помещение краевой детской больницы проникла посторонняя молодая женщина, Елена К. Причем несколько раз прошла мимо охранника совершенно беспрепятственно. Камеры зафиксировали, как она передвигалась по всему зданию.

Она прошла в ту часть больницы, где лежат пациентки с новорожденными детьми и некоторое время присматривалась, наконец, выбрала одну из мам с ребенком на руках, догнала ее на внутренней лестнице и завела разговор, чтобы разузнать все о малыше. Она убедилась, что это мальчик и что находится он в больнице не потому что болен, а проходит реабилитацию после родов.

Когда мама повернулась спиной, Елена ударила ее изо всех сил по голове. Но отобрать малыша не сумела и сбежала. Через пару дней ее задержали. И тогда выяснились причины такого поступка. Елена была беременна и потеряла своего ребенка. Видимо, произошел сбой в сознании, поэтому она решила украсть чужого малыша и выдать его за своего.

В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Но ей грозит до 12 лет лишения свободы.

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