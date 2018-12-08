2018-12-08T13:33:44+03:00
Происшествия

Новорожденного, едва не похищенного в краевой детской больнице, вместе с мамой выписали домой

После нападения маме понадобилась помощь психолога и обследование
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Новорожденного, едва не похищенного в краевой детской больнице, вместе с мамой выписали домойНоворожденного, едва не похищенного в краевой детской больнице, вместе с мамой выписали домойФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Новорожденного малыша, которого две недели назад едва не похитили прямо из Красноярского краевого центра охраны материнства и детства, выписали домой. Вместе с мамой. Отец малыша, Андрей М.* (имя изменено – прим. ред.) рассказал: сынишка чувствует себя хорошо. А вот супруге нужно будет пройти обследование. Она ведь получила серьезный удар по голове от похитительницы, когда та пыталась отобрать ребенка прямо из рук. На рану пришлось наложить четыре шва. И сейчас у мамы остаются небольшие провалы в памяти. Врачи уверяют, что это поправимо. Также ей нужна помощь психолога: все-таки она испытала огромный стресс.

Напомним, что днем 27 ноября в помещение краевой детской больницы проникла посторонняя молодая женщина, Елена К. Причем несколько раз прошла мимо охранника совершенно беспрепятственно. Камеры зафиксировали, как она передвигалась по всему зданию.

Она прошла в ту часть больницы, где лежат пациентки с новорожденными детьми и некоторое время присматривалась, наконец, выбрала одну из мам с ребенком на руках, догнала ее на внутренней лестнице и завела разговор, чтобы разузнать все о малыше. Она убедилась, что это мальчик и что находится он в больнице не потому что болен, а проходит реабилитацию после родов.

Когда мама повернулась спиной, Елена ударила ее изо всех сил по голове. Но отобрать малыша не сумела и сбежала. Через пару дней ее задержали. И тогда выяснились причины такого поступка. Елена была беременна и потеряла своего ребенка. Видимо, произошел сбой в сознании, поэтому она решила украсть чужого малыша и выдать его за своего.

В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Но ей грозит до 12 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Попытка похищения новорожденного из красноярской больницы была тщательно спланирована

В городской полиции пока отрицают, что женщина пыталась похитить малыша. Якобы, просто неадекватная женщина напала на роженицу. Но у нас есть другая информация: преступление было тщательно спланировано, и у похитительницы, более того, был сообщник! (Подробности)

«Ей нужен был именно мальчик!»: отец рассказал, как из больницы пытались похитить новорожденного сына [эксклюзив «КП»]

- Поначалу я не хотел, чтобы об этой истории кто-то узнал, - признается «Комсомольской правде»-Красноярск Андрей М. муж молодой мамы, у которой 27 ноября в краевой детской больнице едва не похитили новорожденного сына. – Но если информация просочилась, наверное, так будет лучше. Тем более, что мне есть что сказать и есть кого упрекнуть (Подробности).

«Она потеряла своего ребенка!»: стало известно, почему подозреваемая попыталась украсть младенца в перинатальном центре

«Комсомолке» удалось связаться с матерью женщины, которая пыталась украсть чужого малыша: стали известны еще более шокирующие подробности (Подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Красноярские полицейские получили новые спецавтомобили
В два раза больше домов: в фонде капремонта Красноярского края отчитались о проделанной работе
В Назарове двое студентов получили сроки за угон «Жигулей»
Искать несанкционированные салки на территории Красноярского края будут из космоса
Кадровые перестановки в администрации Красноярска: пост покинул глава департамента транспорта
Почти 50 000 000 рублей потратит Красноярск на установку шумоизоляционных экранов
Столичный город с собственным стилем: в администрации подвели итоги работы по развитию Красноярска
Мужчина, напавший на трассе под Красноярском с ножом на таксиста, отправится в колонию на 6,5 лет
Нового уполномоченного по правам ребенка выбрали в Красноярском крае
В Красноярском крае молодому человеку за драку с полицейским дали год условного срока
В заксобрании Красноярского края выбрали заместителей председателя
Поваров много не бывает
Очередное ДТП с автобусом на трассе в Красноярском крае: есть погибшие
В Красноярском крае ловят нелегальных рубщиков елок
В Красноярске должник спрятал в карьере технику, чтобы ее не нашли судебные приставы
Угрожал ножом, украл деньги: полиция Красноярска просит помощи в поиске напавшего на офис микрофинансовой организации
Стоит как живой: на одном из балконов Красноярска поселился «британский гвардеец»
Водителей свадебного кортежа, перегородивших Николаевский мост в Красноярске, могут оштрафовать на 25 000 рублей
Директора красноярской «Крепости» признали банкротом
В Красноярском крае один детский дом закрыли и два объединили – становится меньше воспитанников
Всем выйти из тени: в центре Красноярска подсветили знаменитый долгострой - высотку КАТЭКа
Ночная аренда делимобилей подорожала в Красноярске
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
Новый год 2018-2019 в Красноярске: открытие елки на Театральной площади
За первые два часа работы в Красноярске «Макдональдс» выполнил около сотни заказов
В центре Красноярска появится новый «Музейный комплекс»