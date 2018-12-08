«Продается ребенок. Мальчик, зовут Сергей»: 15-летняя школьница выложила в интернет шокирующее объявление

«Продается ребенок. Мальчик, зовут Сергей. Причина продажи: сделали нового, этот не устраивает. На 300 рублей продам дешевле, если самовывоз. Остальные подробности в лс».

Объявление с таким, мягко говоря, шокирующим контентом, появилось накануне на одном из интернет-аукционов. Причем автор объявления, он же продавец, отнес его в раздел «животные». Вроде как сравнил ребенка и котенка или ребенка и поросенка. Так и написал: ребенок человеческий, непородистый. И цена ему – 5 тысяч рублей.

Найти это объявление сегодня уже невозможно – оно удалено. Но многие красноярцы успели скопировать его и теперь вовсю с возмущением обсуждают в социальных сетях.

Поделилась информацией на своей странице в «Фейсбуке» и пресс-секретарь полиции города Екатерина Росицкая. Она рассказала, что полицейские среагировали на объявление моментально: мало ли что могло за ним скрываться. Две недели назад из Краевой детской больницы чуть новорожденного ребенка не похитили, казалось бы – тоже немыслимое дело, но оказалось правдой. А тут снова такая новость.

На то, чтобы выяснить, откуда «ноги растут» у этого объявления, времени ушло немного. Персона автора удивила видавших виды оперативников.

- Сегодня полицейские выяснили, что автором этого объявления была 15-летняя девочка. Из благополучной семьи. Активистка, спортсменка, красавица. На вопрос, зачем она это разместила, она ответила, что хотела посмотреть реакцию людей, - рассказывает Екатерина Росицкая.

Беседу с ней проводили в присутствии мамы, инспектора ПДН и еще трех сотрудников полиции. Юлила и довольно долго пыталась уйти от прямого ответа. Говорила, что все получилась случайно, якобы ее кто-то попросил разместить объявление о работе, а она что-то там перепутала, не то скопировала и не туда поставила.

Девочка достаточно долго на своем стояла. Но, в конце концов призналась: да, хотела хайпануть. Хотела посмотреть, как народ будет веселиться, читая, по ее словам, смешное объявление. Видимо, она даже не рассчитывала, что реакция окажется прямо противоположной. Уж чего она совсем не ожидала, это разборок с полицией.

- Девочку никто не пугал. Ограничились профилактической беседой, состава преступления ведь нет. Мама девочки, уходя, очень благодарила полицейских, - подытожила Екатерина.

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