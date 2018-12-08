2018-12-08T06:30:54+03:00
Общество

Красноярская елка претендует на рекорд Евразии: как город готовится к встрече Нового года

В этом году праздники в краевом центре пройдут с размахом
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярская елка претендует на рекорд Евразии: как город готовится к встрече Нового годаКрасноярская елка претендует на рекорд Евразии: как город готовится к встрече Нового годаФото: Мария ЛЕНЦ
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В этом году новогодние праздники в Красноярске пройдут с размахом – пообещал глава города Сергей Еремин. Накануне он провел на острове Татышев выездное совещание, как раз посвященное подготовке к событию. Пригласил на него глав семи районов краевого центра, руководителей департаментов и управлений своей администрации.

Начали с инспекции новогодней елки. А будет она в этом году, как говорится, дорогой и богатой – за совершенно новую конструкцию подрядчику заплатили 51 миллион рублей. Изготовили новую световую конструкцию из около 60 тысяч диодов, они будет исполнять два десятка различных композиций.

И поднимется красноярская елка на 55 метров – выше ее в России нет. Да что в России, поговаривают, что идем на рекорд на материке (ну чем не повод туристам приехать в Красноярск на новый год?!)

И пока одна бригада монтирует елку, вторая бригада рабочих приступила к созданию вокруг нее ледяных горок. Всего их будет 13 – для детей и взрослых. Открытие главной городской елки состоится 26 декабря – с концертом, подарками и фейерверком.

- Наша елка будет самой высокой и эффектной в Евразии! Главная идея – сформировать в городе елочный треугольник. Во главе – татышевская красавица. Ее «средняя сестра» монтируется на Театральной площади. А «младшая» ель, впервые за полвека, уже установлена на площади Революции, - рассказал Сергей Еремин.

Решено, что город в этом году будут украшать, цитируем мэра, «интеллигентно и по-европейски стильно». Уже устанавливаются 13 живых и искусственных районных елок. Строятся ледяные горки, многие из которых будут оформлены в стилистике универсиады и спорта.

Впервые в Красноярске пройдет фестиваль урбанистического искусства «Арт-елка». На улицах и площадях города установят серию дизайнерских арт-объектов. А ещё в каждом районе «разбросают» шестиметровые кедровые шишки с подсветкой. Кроме того, проведут конкурс на лучшее новогоднее оформление витрин магазинов.

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