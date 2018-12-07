2018-12-07T08:31:35+03:00
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Гранты для красноярских садоводов: нужна ли финансовая отчетность по расходованию средств

В программе «Садовое общество» мы обсуждаем самые актуальные вопросы развития сельского хозяйства, фермерства, а также садовую тематику с нашими гостями
Анастасия ШАЙХОВА
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Светлана Власова, начальник отдела развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского краяСветлана Власова, начальник отдела развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского краяФото: Мария ЛЕНЦ
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На вопросы корреспондента «КП» сегодня отвечает начальник отдела развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства краевого министерства сельского хозяйства и торговли Светлана Власова.

– Близится к завершению 2018 год. Множество садоводов, успешно прошедших грантовый конкурс, деньги получили и потратили. Скажите, а необходима ли финансовая отчетность по расходованию средств гранта?

– Да, до 25 декабря в соответствии с утвержденными Порядками предоставления грантов, все грантополучатели должны представить в министерство информацию о целевом расходовании средств. В соглашении, которое садоводы подписывают с министерством это прописано. Информация подается по определенной форме, которая определена в соглашении. Кроме того, к отчету должны прилагаться заверенные копии документов, которые подтверждают объем и стоимость мероприятий. Это может быть приобретение оборудования, строительных материалов. Там же должны находиться акты выполненных работ, справки, счета, счета-фактуры и прочее. Но как показывает практика, к сожалению, не все председатели садоводовых обществ сразу поняли, что если они получили грант до 100 тысяч рублей на приобретение оборудования, строительных материалов или изделий, им нужно подтвердить выполнение работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов, для которых приобретался этот материал. Поэтому часто приходится пояснять все эти моменты председателям, а им в свою очередь, дорабатывать представленную информацию. Но по итогам проведенной разъяснительной работы качество подаваемой информации растет. На сегодняшний день, уже более 70 процентов отчитались перед министерством. Они смогли выполнить свои целевые показатели по количеству земельных участков, а члены садовых обществ получили качественное электроснабжение, водоснабжение и дороги.

- В 2019 году продолжится выдача грантов?

- Конечно. Бюджетом края предусмотрено финансирование подпрограммы «Поддержка садоводства и огородничества» в 2019-2021 году. В следующем году мы планируем запустить конкурсные процедуры в июне.

- Чтобы меньше возникало проблем с отчетностью и заполнением документов, будет ли проводиться обучение председателей садовых обществ?

- Как и в текущем году, мы планируем обучать председателей, знакомить их с Порядками предоставления грантовой поддержки. Они учатся правильно заполнять документы в составе заявки, а так же узнают об изменениях в законодательстве, в соответствии с Федеральным законом 217-ФЗ, которые вступят в силу с 1 января 2019 года.

Слушайте программу «Садовое общество» на Радио «КП» по пятницам в 9.05.

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