2018-12-07T08:00:30+03:00
Общество

Тунгусский метеорит: взрыв НЛО или пятикилометрового облака комаров?

В Красноярск привезли новую книгу о неразгаданном явлении, ее получат в подарок все школы края
Татьяна РЯБИНИНА
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Книгу "Тунгусский метеорит. Тайна пришельца из космоса"Книгу "Тунгусский метеорит. Тайна пришельца из космоса"Фото: Мария ЛЕНЦ
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В этом году Тунгусскому метеориту исполнилось 110 лет. А интерес к нему не утихает. Детектив так и не разгадан, метеорит так и не найден. Что произошло 30 июня 1908 года на территории Красноярского края, подробно рассказано и показано в новой книге "Тунгусский метеорит. Тайна пришельца из космоса", изданной медиахолдингом «Комсомольская правда» при поддержке компании «Норильский никель».

Отрывок из фильма: «Где же Тунгусский наш метеорит?».

Здесь собраны все гипотезы, высказанные с 1908 по 2018 год, самые невероятные и даже юмористические, вплоть до взрыва облака комаров размером 5 квадратных километров. Приводится и версия красноярского исследователя Тунгусского метеорита Юрия Лавбина.

Здесь же опубликован рассказ писателя-фантаста Александра Казанцева «Взрыв» (рассказ-гипотеза 1946 г.), приводятся свидетельства очевидцев. Книга знакомит читателей и с Леонидом Куликом, первым охотником за метеоритами в нашей стране, который стал крестным отцом Тунгусского дива.

В студии телеканала ТВК Фото: Мария ЛЕНЦ

В студии телеканала ТВКФото: Мария ЛЕНЦ

К полноцветной книге объемом 192 страницы, в которой множество иллюстраций (фото, карты, схемы, рисунки, архивные кадры и современные фото), прилагается DVD-диск с документальным фильмом "Где же Тунгусский наш метеорит?".

Презентация книги в Доме кино Фото: Мария ЛЕНЦ

Презентация книги в Доме киноФото: Мария ЛЕНЦ

Первыми увидят книгу учителя и библиотекари школ Красноярска на специальных презентациях 7 декабря, на которые приехал автор Евгений Сазонов. Они получат ее в подарок с автографом автора. Отдельная встреча пройдет с журналистами, представителями краевых библиотек, Русского географического общества, музейными работниками.

Евгений Сазонов на презентации книги Фото: Мария ЛЕНЦ

Евгений Сазонов на презентации книгиФото: Мария ЛЕНЦ

До конца учебного года книгу "Тунгусский метеорит. Тайна пришельца из космоса" получат все 1129 школ Красноярского края и все выпускники города Норильска, а это 1289 ребят.

С вопросами, касающимися получения книги, школы края могут обращаться по телефону 8(391)206-96-55.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

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