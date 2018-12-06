2018-12-07T08:00:30+03:00
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После новогодних праздников Красноярск полностью перейдет на выделенные полосы для общественного транспорта

Где нельзя будет занимать крайний правый ряд?
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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После новогодних праздников правило выделенной полосы в краевом центре снова станет актуальным.После новогодних праздников правило выделенной полосы в краевом центре снова станет актуальным.Фото: Мария ЛЕНЦ
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После новогодних праздников Красноярск полностью перейдет на выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, осенью в городе ввели выделенные полосы на основных транспортных магистралях – по крайним правым рядам могли ехать только троллейбусы и пассажирские городские автобусы. Автомобилям занимать эти полосы запрещалось. За нарушение - штраф. Но потом нововведение отменили. Однако, как сообщил первый заместитель главы города Владислав Логинов, после новогодних праздников правило выделенной полосы в краевом центре снова станет актуальным.

- Сейчас идет процесс перераспределения транспортных потоков. По нашим расчетам он займет еще примерно месяц-полтора. Каждый автомобилист сейчас изучит новые пути, поймет как ему удобнее добираться до работы, садика, школы и других мест, куда он постоянно ездит. Потом начнутся новогодние праздники, понятно, что во время каникул движение будет не таким интенсивным. А вот после праздников мы еще раз соберем комиссию, и примем решение о точной дате запуска всех выделенных полос в городе. Сейчас горожане просто должны принять к сведению информацию о том, что в полном объеме все эти схемы движения заработают уже в январе и быть к этому готовыми, - прокомментировал Владислав Логинов.

КОНКРЕТНО

Где будут действовать выделенные полосы:

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