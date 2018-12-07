2018-12-07T03:45:43+03:00
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«Самая искренняя фанатка»: бездомная дворняга ежедневно штурмовала спорткомплекс, чтобы поболеть за детскую футбольную команду

Во время игры Джину не могли выманить даже сосиской в тесте
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Джина ярая фанатка футбола Фото: ТРК ЗеленогорскДжина ярая фанатка футбола Фото: ТРК Зеленогорск
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Детская футбольная команда в спортивном комплексе «Нептун» (Зеленогорск) обзавелась недавно своим собственным тотемом. Символом и главной болельщицей детского футбола стала... бездомная дворняга Джина. Целую неделю Джина штурмом брала спорткомплекс, чтобы побывать на футболе. Прибегала ровно по времени, к началу тренировки, - хоть часы сверяй. Прямо скажем, не каждый футболист такой пунктуальностью отличается.

- Наверное, знает, когда у нас футбол, - улыбается администратор спорткомплекса Наталья Панова, которая ежедневно пытается помешать Джине попасть на игру. - Она для нас, как глоток свежего воздуха. Для меня - это буквально, потому что я очень длительное время с ней на улице стояла и загораживала путь сюда, но когда она пробегала, все видели, как она несется наверх - именно туда, где играют.

Впервые в здание Джина протиснулась случайно, а потом пошло-поехало. Что только не пробовали сотрудники спорткомплекса, даже сосисками в тесте пытались выманить, - не выходит. Настоящие футбольные болельщики за сосиски не продаются. Вот и Джина со второго этажа вниметельно следит за мячом, подбадривает игроков заливистым лаем. А когда очень везет, даже нападающим выступает.

Джина и сама с удовольствием играет в футбол Фото: ТРК Зеленогорск

Джина и сама с удовольствием играет в футбол Фото: ТРК Зеленогорск

- Собака играет на пять с плюсом, - игроки от фанатки в восторге, - как настоящая собака-футболист.

Ребятишки успели привязаться к Джине, а вот родители не всегда с одобрением смотрят на болельщицу: мало ли, вдруг укусит. Но, как говорят сотрудники спорткомплекса, главное желание Джины - перехватить мяч.

- За мячом следит внимательно: начинается атака, бежит вместе с командой на ту половину поля, где идет игра. Если мяч не в игре, скулить начинает. Я бы взял ее в команду, - говорит тренер секции по футболу Игорь Почуенков.

Футболисты полюбили Джину, от игры ее не отвлечь даже сосиской в тесте Фото: ТРК Зеленогорск

Футболисты полюбили Джину, от игры ее не отвлечь даже сосиской в тесте Фото: ТРК Зеленогорск

Теперь, благодаря журналистам ТРК Зеленогорск, о Джине знает весь город. Не исключено, что искренняя страсть к футболу поможет ей найти крышу над головой и хорошего хозяина. Зоозащитники уже занимаются поиком надежного человека, который позаботится о том, чтобы у Джины всегда была миска с кормом, ну и... футбольный мяч.

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