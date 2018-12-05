Кому лютый мороз, а кому повод для селфи: в Красноярском крае декабрь начался с -35 и ниже

Передача эстафеты от календарной осени календарной зиме в центральных и южных районах Красноярского края прошла в экстремальных условиях. В последние дни ноября дул пронизывающий ветер, круша и ломая то, что плохо закреплено. Порывы ветра доходили до 25 метров в секунду. А декабрь «порадовал» красноярцев морозами: в разных частях города термометры отмечали от -30 до -40 градусов. Холоднее было в Ветлужанке, в Солнечном, в Черемушках. Теплее – в Свердловском и Кировском районах.

Морозный туман над ЕнисеемФото: Мария ЛЕНЦ

Стоило выехать за пределы города – там еще холоднее. Кстати, в эти дни юг Красноярского края не отстает в низких температурах от Крайнего севера. Такая же температура отмечена в Норильске, Дудинке, Игарке и Хатанге. А синоптики не унимаются и обещают: это – не предел, в ближайшие дни погодные сюрпризы не закончатся. О прогнозе погоды на декабрь – чуть ниже.

Первым в Красноярске традиционно сдался городской транспорт. Уже 4 декабря на линию не вышло от 5 до 10 % подвижного состава. Телефон горячей линии департамента транспорта раскалился от жалоб горожан на холодные автобусы, на то, что приходится подолгу ждать их на остановках. Но многие относились с пониманием: техника – она ведь такая.

От 5 до 10 % автобусов не вышли на линиюФото: Мария ЛЕНЦ

На приколе оказались во дворах тысяч автомобилей, которых владельцы не смогли завести и потому отправились на работу на общественном транспорт. В связи с морозом автомастерские подняли цены на отогрев частных автомобилей. Взвинтили прайс и таксисты.

Добавим к списку ЧП порыв теплотрассы на улице Парашютной в краевом центре. Труба лопнула на автостоянке, как раз под автомобилями и только чудом никто не пострадал. Клубы пара вырывались из-под земли и картина от этого была устрашающая, - рассказывают очевидцы. Кипятком залило сотню метров улицы, без отопления остались 16 многоэтажек.

Кому беда, а кому повод для селфи

А вот сибиряки оказались к морозу более устойчивыми. Для кого адская стужа, а кому и повод сделать селфи, о которых жители других стран могут только мечтать. В социальных сетях даже запущен флеш-моб: сфотографируй заснеженные ресницы и выстави фотографию.

Когда на улице -40»: красноярцы катаются на велосипеде и снимают селфи с заснеженными ресницами. Фото: телеканал "Енисей".

olskaya Морозное, ветреное утро.

В интернете в эти дни вообще можно встретить много разной информации, как жители края развлекаются в мороз. В Дудинке сняли лихо раскатывающего по улицам велосипедиста. Мужчина хоть и одет по погоде. Но вы же понимаете, каково это кататься, когда в воздухе ледяной туман стоит. «На улице -42, суровая Дудинка. Так люди развлекаются по выходным в воскресенье», - рассказывают за кадром авторы видео.

Жители Норильска сняли на видео шутку, как они идут домой в пургу. Сильный ветер сдувает парня, а он упрямо пытается идти ему навстречу. Причем и герою, и автору ролику весело. Полетели комментарии от пользователей соцсетей: «Я еще и на мотоцикле езжу», «Зато народ закаленный и сильный», «Помню как на карачках в школу полз. Учиться хотел, да и в школе была жарища, а дома дубак».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/680727" frameborder="0"></iframe> Ветер в Норильске. Видео: соцсети.соцсети

Несколькими днями раньше норильчане рассказали историю, которая приключилась с йоркширским терьером Тошкой. Ветра в Норильске – страшные, низовые, их называют черной пургой. Вышел Тошка гулять с хозяином, тявкнуть не успел, как его подхватило порывом ветра и унесло далеко-далеко. Хозяева развесили объявление по городу. Спасибо добрым людям – нашли Тошку и вернули.

umbro_gts Норильская красота безмятежности...

В школу не пойду, а гулять во двор – запросто

Занятия в школах из-за морозов, понятное дело, отметили. В управлении образования пояснили: если -30, то ученики начальных классов могут оставаться дома. Если -35 и ниже – это уже для учеников средних и старших классов. Воспользовались этим около 55 % красноярских школьников. Но нашлись и такие, кому морозы нипочем. Самые стойкие школьники, оказывается, живут в Ленинском районе. Здесь на занятия пришли до 70 процентов детей. Меньше всего детей было на занятиях в школах Солнечного – около 5 %. Те, кто пришли в школу, повторяли уже пройденные темы.

Больше половины красноярских школьников остались сегодня дома. Фото: управление образования Красноярска

И, что самое интересное, днем детвору можно заметить во дворах, в детских городках. Играют, общаются, как будто ни в чем не бывало, и ничуть мороза не бояться.

К слову...

Власти города позаботились о бездомных людях. В морозы, и не только в морозы, им оказывают помощь в центре социального обслуживания населения «Родник». Здесь можно согреться, поесть, помыться и пройти медицинский осмотр. Находится приют на улице Щербакова, 53. В обычные дни с декабря до февраля здесь принимают до 30 человек, а в морозы их количество значительно увеличивается.

А что обещают синоптики

По словам специалистов Среднесибирского УГМС, первая декада декабря будет очень холодной. Температура будет на 8 – 10 градусов ниже нормы, по ночам от -25 до -40. А в северных районах – до -50.

Во второй декаде и до конца декабря температура будет неустойчивой. Наиболее вероятны теплые дни в 20-х числах декабря с ночными температурами от -13 до -18 и дневными от -5 до -10 градусов. И хотя про новогоднюю ночь говорить пока рано, можно предположить, будет между -23 и -28 градусами.