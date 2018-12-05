2018-12-05T09:57:42+03:00
Общество

Новый год при свечах – должники рискуют провести праздник в темноте

Отключения электроэнергии будут проводить до 29 декабря включительно
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото: Олег РУКАВИЦЫНФото: Олег РУКАВИЦЫН
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ПАО «Красноярскэнергосбыт» обслуживает более миллиона физических и 31 тысячу юридических лиц, и большинство – надежные партнеры и аккуратные плательщики за электроэнергию.

И совсем другая история отношений складывается с теми, кто рассчитывается нерегулярно. Ежедневно недисциплинированным потребителям доставляют около 1100 уведомлений о задолженности. Например, в ноябре их получили более 26 тысяч жителей края на сумму 82,5 млн рублей.

Напомним, должником считается потребитель, который имеет задолженность по оплате электрической энергии, превышающую двукратный норматив потребления. После получения уведомления с требованием оплатить долг, у потребителя есть на это 20 дней. Если в указанный срок он не рассчитался, вводится режим частичного ограничения электроэнергии, ещё через 10 дней происходит полное отключение.

- Отключения неплательщиков будут осуществляться до последнего рабочего дня года, - поясняет заместитель исполнительного директора ПАО «Красноярскэнергосбыт» по реализации Юлия Смирнова. - При этом средства, перечисленные потребителем, поступают на счёт нашей компании в течение трёх и более дней. После поступления денег электроснабжение возобновляется в течение двух дней.

Таким образом, оставшись без электроэнергии накануне Нового года, есть риск просидеть в темноте несколько дней.

Красноярскэнергосбыт ужесточает платежную дисциплину своих потребителей по причине большой задолженности перед ресурсоснабжающей организацией и напоминает, что специально для удобства разных категориям потребителей создано максимально возможное количество способов передачи показаний и способов оплаты.

Например, банковской картой в офисах Энергосбыта, через платёжные терминалы, в отделениях Почты России, в банках, через личный кабинет клиента на сайте krsk-sbit.ru – здесь можно передавать показания, платить и следить за начислениями и платежами.

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