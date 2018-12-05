166 тысяч жителей Красноярского края не смогли вылететь за границу из-за долгов

С 1 января по 31 октября судебные приставы применили запрет на выезд за границу по 166 447 исполнительным производствам. Общая сумма по этим исполнительным листам составляет, внимание! – 40 999 324 000 рублей. Отдельно приставы выделяют злостных алиментщиков. Исполнительных производств по этой категории за 10 месяцев – 22 470 на общую сумму 5 206 328 000 рублей. А в управлении Федеральной налоговой службы по краю уточняют: по их ведомству проходит более 7 900 потенциально невыездных должников.

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Кто может стать невыездным

Невыездным может стать тот человек, у кого существует долг:

- от 10 тысяч рублей и выше – за неоплаченные алименты, возмещение вреда здоровью, имущественного ущерба либо морального вреда причиненного преступлением;

- от 30 тысяч рублей — за невыплаченные кредиты банку, штрафы по линии ГИБДД (когда их взыскание происходит в судебном порядке), платежи за электроэнергию и ЖКХ, налоги, а также неимущественные взыскания.

- Закон, таким образом, определят «суммовую» границу по различным категориям задолженности. Взыскателю необходимо быть информированным в этой части законодательства об исполнительном производстве, чтобы по своему заявлению требовать вынесения соответствующего постановления в отношении должника, - рассказывает руководитель пресс-службы УФССП по краю Андрей Кабиров.

Где можно посмотреть наличие долгов

На официальном сайте судебных приставов – www.r24.fssprus.ru. Обратите внимание, что здесь и только здесь и ни на каком другом ресурсе. Заходите на главную страницу, находите надпись «Узнайте о своих долгах», достаточно ввести собственное имя и фамилию либо человека или организации, которую желаете проверить на наличие задолженности. И найдете в базе не только сумму задолженности и номер исполнительного производства, но и телефон судебного пристава. С ним вы можете решить все ваши вопросы о сроках и порядке погашения задолженности.

- Не знать о большой кредитной задолженности или алиментном долге просто невозможно. Конечно, граждане о них знают, - говорит Андрей Кабиров. – Когда проплата по ним не ведется, судебный пристав обязан в рамках мер принудительного взыскания вынести постановление, ограничивающее право должника на выезд за пределы Российской Федерации.

Хотя, можно допустить, что человек может и не догадываться, что у него набежал такой большой долг. Например, за нарушение ПДД. Один штраф – 500 рублей, другой – 1500. Вот и в совокупности и набегает 30 000 тысяч или более, а затем последует судебный порядок взыскания долга.

Другой пример: вопрос задолженности по банковскому кредиту нередко рассматривается в упрощенном порядке, в отсутствие заемщика. Решение о взыскании поступает на принудительное исполнение.

Зайдите в базу ФССП. Если вас нет в банке данных исполнительного производства, не будет никаких проблем.

Откуда долги?

Банки, управляющие компании, налоговая – сначала рассылают уведомления с просьбой погасить задолженность.

- Но даже когда дело должника уже передано в суд, у него есть время рассчитаться с долгами. И даже когда прошел суд, судебный пристав в обязательном порядке предоставляет по закону должнику 5 дней для добровольного исполнения. Он должен начать хоть какие-то движения в сторону исполнения. Но уж если это не помогло должнику добровольно расстаться с долгом, приставы заставят его это сделать принудительно.

Что нужно делать, если есть долги? Разумеется, погасить их. Если не получается разом, то покажите судебному приставу, что вы готовы его погасить по частям, начните это делать.

Утром – деньги, вечером – стулья

У нас любят все делать в последний момент. Завтра – самолет, чемодан собран. А я сегодня бегу в банк и оплачивают долги. Ничего из этого не получится. Приставы предупреждают: у должника должен быть временной запас хотя бы 10 – 14 дней. Поясняем почему.

Существует время на банковские проводки, нужно несколько дней, чтобы сумма, которая была положена, допустим, в платежный терминал, поступила в банк, затем в подразделение судебных приставов, затем – взыскателям. Это время. «Упали» деньги на счет – пристав увидел.

Далее: за границу выпускают не приставы, а Пограничная служба ФСБ России. Поэтому приставы передают туда реестр должников. На это тоже уходит определенное время.

Но даже когда у вас есть на руках постановление от судебного пристава о снятии ограничений и вы предъявите его на таможне, вас не пропустят, если ваша фамилия до сих пор у них фигурирует в реестре должников. Приставы всеми силами стараются идти навстречу должникам, но технически реализовать это невозможно в одно мгновение. В ФССП не раз говорили, что идут к тому, чтобы долги можно было погашать непосредственно в аэропорту прямо перед вылетом. Но пока необходимо учитывать условия текущего дня.

ВАЖНО!

Ограничения установлены не только в аэропортах. Нельзя покинуть пределы страны без пограничного контроля – ни на автобусе, ни на поезде, ни на самолете.

И еще: если вас не пустили за границу отдыхать, путевка сгорит. Вернут вы ее не сможете, потому что это не форсмажорные обстоятельства.