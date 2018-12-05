Удобные. Доступные. Наши.

Без преувеличения: один из главных трендов работы Красноярскэнергосбыта - клиентоориентированность, реализация самых современных запросов потребителя.

Для удобства клиентов на сайте компании создан целый ряд интерактивных сервисов. С их помощью абоненты могут решить практически любой вопрос, касающийся электроснабжения. Разумеется, дистанционно. Преимущества подхода очевидны: экономия времени и сил. Остается одно – выбрать современный способ, удобный лично для вас:

1. Личный кабинет клиента на официальном сайте Красноярскэнергосбыта.

В личном кабинете можно передавать показания, просматривать историю начислений и платежей, баланс лицевого счета, динамику потребления, вносить плату за электроэнергию и взнос на капитальный ремонт с помощью банковских карт, консультироваться со специалистами компании и совершать обмен сканами документов. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно один раз пройти простую регистрацию на сайте krsk-sbit.ru.

2. Мобильное приложение «Личный кабинет клиента».

Оно устанавливается на смартфон или планшет с любой операционной системой. В итоге у вас будет доступ к личному кабинету в любой точке, где есть мобильный Интернет или Wi-Fi.

Посредством программы вы сможете узнать баланс лицевого счёта, внести плату за электричество и капитальный ремонт, быстро передать показания приборов учёта.

К слову, приложение бесплатное, оно называется «Красноярскэнергосбыт» и скачивается в Google Play Market или AppStore. Зарегистрироваться в личном кабинете можно и через сайт, и через приложение. Логин и пароль для личного кабинета едины для всех способов входа.

3. Подписка на получение квитанций и уведомлений по электронной почте.

Оформив ее, вы получите постоянный доступ к платежному документу. Значит, сможете вовремя оплачивать потребленную электроэнергию, даже находясь за пределами региона. А также сведете к минимуму вероятность потери квитанции при доставке или попадание ее в чужие руки.

Подписаться на электронную квитанцию очень просто – в личном кабинете на сайте ПАО «Красноярскэнергосбыт».

А вот если вы хотите, помимо квитанции, получать и юридически значимые уведомления от энергосбытовой компании, то придется зайти на участок и заполнить анкету собственноручно, таков закон. Как вариант, можно распечатать с сайта krsk-sbit.ru «Частным клиентам/Это важно/Заявление», заполнить дома и передать или отправить по почте в ПАО «Красноярскэнергосбыт».

5. Виртуальный консультант «Машенька». Другими словами, чат-бот, которому можно адресовать свой вопрос. А он найдет самый подходящий ответ из тех, что его обучили. Память «Машеньки» пополняется постоянно, в нее добавляют все новые сведения, помогающие лучше понимать нужды клиентов.

Диалоговое окно чат-бота находится в правом нижнем углу сайта Красноярскэнергосбыта. Доступно в любом разделе. Если виртуальная помощница не смогла ответить на ваш вопрос, можно оставить ей номер телефона. «Машенька» передаст его квалифицированным консультантам для обратной связи.

6. Виртуальная приемная.

Обращение в «Виртуальную приемную» равносильно прямому обращению в приемную компании, рассматривается в обязательном порядке и в самые сжатые сроки. Для подготовки ответа привлекаются компетентные специалисты компании вне зависимости от их географического местонахождения.

Сервис располагается в правом верхнем углу сайта. Заходим туда, заполняем форму обращения. Описываем свою проблему, указываем номер своего лицевого счета и телефон. Ответ придёт официальным письмом на указанную электронную почту.

7. Онлайн-заказ услуг по установке, поверке или замене приборов учета.

Заявку на консультацию по поверке или замене прибора учета электроэнергии можно составить, заполнив на сайте компании форму, расположенную в разделе «Частным клиентам/Онлайн-сервисы/ Заявка на замену прибора учета».

Сайт по продаже приборов учета schetchik.krsk-sbit.ru. Здесь можно не только оставить заявку, но и ознакомиться с популярными моделями приборов учета, прочитать ответы на часто задаваемые вопросы, найти контакты офисов компании.

Кроме интернет-сервисов на помощь клиентам энергосбытовой компании всегда готовы прийти специалисты call-центра.

8. Центр приема телефонных обращений (call-центр)

Специалисты call-центра компании ответят на сложные вопросы, в том числе – индивидуальные, связанные с расчетом платы.

Телефон call-центра: 8 (800) 700-24-57 (звонок бесплатный). Режим работы: понедельник-пятница, с 8:00 до 21:00.

Помните, что в пиковые дни и часы передачи показаний бывает сложно дозвониться в call-центр для передачи показаний! Call-центр предназначен, в первую очередь, для людей пожилого возраста, не владеющих интернет-технологиями. Остальным клиентам лучше использовать для передачи показаний интернет-сервисы и другие интерактивные способы, в первую очередь – личный кабинет, SMS-сообщения, электронную почту и терминалы.