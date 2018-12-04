На что тратят красноярские садоводы средства, полученные по программе господдержки

На вопросы корреспондента «КП» сегодня отвечает начальник отдела развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства краевого министерства сельского хозяйства и торговли Светлана Власова.

– В нынешнем году победителями конкурсных отборов среди садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих товариществ стали 59 объединений края. Какие инфраструктурные объекты в границах своих СНТ садоводы стремятся отремонтировать в первую очередь?

– Напомню, что по условиям программы средства господдержки в размере до 2 миллионов рублей можно направить на строительство, реконструкцию или ремонт дорог, объектов водо- и электроснабжения в границах СНТ. До 100 тысяч рублей – на приобретение оборудования, строительных материалов и изделий, которые могут понадобиться для ремонта дорог и объектов электросетевого хозяйства и водоснабжения.

В этом году на гранты до 100 тысяч рублей большая часть краевых садоводов приобрела щебень для отсыпки дорог. Получатели грантов до 2 миллионов рублей по преимуществу строили и реконструировали объекты электроснабжения и водоснабжения.

Так, например, СНТ «Сад № 1» в Кировском районе Красноярска стал грантополучателем второй год подряд. В этом году из бюджета края объединению предоставлены 94 тысячи рублей на щебень для ремонта дорог и 1 млн 430 тысяч рублей – на реконструкцию электросетей. На сегодня эти средства уже освоены. Отсыпано полтора километра дороги. Помимо этого, в садоводстве появился новый трансформатор, проложены новые линии электропередачи, организован компьютерный учет расходования электроэнергии. Жизнь людей становится комфортнее и удобнее.

Расположенное в Свердловском районе Красноярска СНТ «Шинник» также имеет положительный опыт участия в конкурсных отборах прошлого и текущего годов. В 2017 году садоводы стали обладателями почти 500 тысяч рублей. На эти деньги они установили трансформатор, а на полученное в этом году финансирование в размере чуть более 540 тысяч рублей увеличили его мощность. На 100 тысяч рублей, выделенных в рамках второго направления господдержки, ими приобретены три деревянные опоры и около двух тысяч метров кабеля для проведения реконструкции объектов электроснабжения.

Можно сказать, несмотря на то, что садовые общества могут находиться в разных частях края, быть большими или малыми, но проблемы, которые их волнуют, в целом похожи.