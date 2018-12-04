2018-12-04T10:11:19+03:00
Дом. Семья

На что тратят красноярские садоводы средства, полученные по программе господдержки

В программе «Садовое общество» мы обсуждаем самые актуальные вопросы развития сельского хозяйства, фермерства, а также садовую тематику с нашими гостями
Анастасия ШАЙХОВА
Поделиться:
Светлана Власова, начальник отдела развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства краевого министерства сельского хозяйства и торговлиСветлана Власова, начальник отдела развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства краевого министерства сельского хозяйства и торговлиФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

На вопросы корреспондента «КП» сегодня отвечает начальник отдела развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства краевого министерства сельского хозяйства и торговли Светлана Власова.

– В нынешнем году победителями конкурсных отборов среди садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих товариществ стали 59 объединений края. Какие инфраструктурные объекты в границах своих СНТ садоводы стремятся отремонтировать в первую очередь?

– Напомню, что по условиям программы средства господдержки в размере до 2 миллионов рублей можно направить на строительство, реконструкцию или ремонт дорог, объектов водо- и электроснабжения в границах СНТ. До 100 тысяч рублей – на приобретение оборудования, строительных материалов и изделий, которые могут понадобиться для ремонта дорог и объектов электросетевого хозяйства и водоснабжения.

В этом году на гранты до 100 тысяч рублей большая часть краевых садоводов приобрела щебень для отсыпки дорог. Получатели грантов до 2 миллионов рублей по преимуществу строили и реконструировали объекты электроснабжения и водоснабжения.

Так, например, СНТ «Сад № 1» в Кировском районе Красноярска стал грантополучателем второй год подряд. В этом году из бюджета края объединению предоставлены 94 тысячи рублей на щебень для ремонта дорог и 1 млн 430 тысяч рублей – на реконструкцию электросетей. На сегодня эти средства уже освоены. Отсыпано полтора километра дороги. Помимо этого, в садоводстве появился новый трансформатор, проложены новые линии электропередачи, организован компьютерный учет расходования электроэнергии. Жизнь людей становится комфортнее и удобнее.

Расположенное в Свердловском районе Красноярска СНТ «Шинник» также имеет положительный опыт участия в конкурсных отборах прошлого и текущего годов. В 2017 году садоводы стали обладателями почти 500 тысяч рублей. На эти деньги они установили трансформатор, а на полученное в этом году финансирование в размере чуть более 540 тысяч рублей увеличили его мощность. На 100 тысяч рублей, выделенных в рамках второго направления господдержки, ими приобретены три деревянные опоры и около двух тысяч метров кабеля для проведения реконструкции объектов электроснабжения.

Можно сказать, несмотря на то, что садовые общества могут находиться в разных частях края, быть большими или малыми, но проблемы, которые их волнуют, в целом похожи.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Когда сажать чеснок в 2019 году под зиму по лунному календарю
Чеснок невероятно полезный овощ – его целительные свойства известны каждому. Он незаменим в кулинарии. А главное – это крайне неприхотливая культура. Но чтобы получить большой урожай, надо грамотно его посадить. Мы расскажем, как это сделать с учетом лунн
Когда сажать картошку в 2019 году по лунному календарю
Картофель – второй хлеб, говорят в народе. И даже сейчас, когда многие дачники отдают предпочтение газонам и цветникам, этот овощ не теряет популярности. «Комсомолка» расскажет, как правильно посадить картофель по лунному календарю
Лунный посевной календарь садовода и огородника на февраль 2019 года
В феврале у дачников начинаются первые серьезные хлопоты, чтобы урожай получился обильным и качественным. "Комсомолка" публикует лунный посевной календарь садовода и огородника на февраль 2019 года
Когда сажать рассаду огурцов в 2019 году по лунному календарю
Вообще, огурцы можно выращивать посевом в открытый грунт. Но если вы хотите получить урожай пораньше, то их лучше выращивать через рассаду. А когда лучше сажать огурцы по лунному календарю - в нашем материале
Когда сажать рассаду помидоров в 2019 году по лунному календарю
Томаты выращивают практически все дачники – это, пожалуй, самый популярный овощ. И готовиться к посеву надо уже сейчас. «Комсомолка» рассказывает, когда сажать томаты в 2019 году по лунному календарю
Когда сажать рассаду баклажанов в 2019 году по лунному календарю
Баклажаны или как многие их любят называть «синенькие» овощ в нашей стране распространенный и любимый. Читайте в нашем материале, когда лучше всего сажать рассаду баклажанов в 2019 году по лунному календарю, чтобы получить богатый урожай
Когда сажать рассаду перцев в 2019 году по лунному календарю
Осень самое важное время года для садоводов и огородников. Ведь именно в это время начинают готовится к урожаю следующего года. "Комсомолка" рассказывает, когда сажать перцы в 2019 году по лунному календарю
Садовые магазины: осенью пора за семенами
Дачный сезон завершается, работ осталось совсем немного, и многие дачники забывают о своих сотках до весны, до того момента, когда начнется сезон рассады. В садовых магазинах в это время затишье, покупателей мало, поэтому продавцы начинают заманивать клие
Побелка деревьев осенью: советы от агрономов
Чтобы кто ни говорил, какие бы споры по этому поводу не возникали – белить деревья надо обязательно. И не весной, как это делают в городах, а осенью. "Комсомолка" и ее специалист рассказывает, почему так необходима побелка растительности на участке
Новости 24
Ребенок съехал с горки под колеса авто в Красноярском крае
Два миллиона монет обменяли красноярцы на деньги Универсиады
Из-за сильных морозов в Красноярске сошли с линии десятки автобусов
Озвучена программа зимнего «Мира Сибири» в Красноярске
Грузовик всмятку раздавил иномарку в Ачинском районе: двое погибли
Из Красноярска в аэропорт запустят шаттл
Фестиваль NAUKA 0+ пройдет в Красноярске
Опубликованы фото нового перехода на развязке Николаевского моста
Злой собаке в Водниках сделали будку на детской площадке
«Тут сборная по керлингу?»: водитель ГАЗели устроил ДТП-паровозик из 5 машин
В Туве 11 шестиклассников попали в больницу с отравлением
Экс-глава Канска Надежда Качан возглавила городской ЗАГС
Более 20 тысяч жителей Красноярского края обратились за консультациями по вопросам ЖКХ
За жестокое убийство той-терьера на глазах ребенка жителя Хакасии посадили на 3 года 4 месяца
Жительница Красноярска, полгода прожившая с 20-сантиметровым зажимом, высудила 720 тысяч