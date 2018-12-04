Холодильник, стиральная машина и телевизор – суперподарки на открытии «Галамарта» в Минусинске!

8 и 9 декабря в Минусинске состоится праздничное открытие магазина постоянных распродаж «Галамарт». В эти выходные на некоторые товары для дома будут действовать ШОК-цены, а суперподарки праздничного открытия – холодильник, стиральная машина и телевизор с диагональю 42 дюйма. Адрес магазина: г. Минусинск, ТЦ «Фестиваль», ул. Абаканская, 58.

В «Галамарте» всегда можно купить все необходимое для дома по самым низким ценам, а в дни праздничного открытия магазин еще больше снижает цены! Так, 8 декабря подушка будет стоить всего 99 рублей, электрический чайник – 199 рублей, гладильная доска – 199 рублей. 9 декабря стиральный порошок «Тайд автомат» 3 кг можно будет приобрести за 139 рублей, сушилку для белья – за 199 рублей, а ЖК-телевизор LEBEN – за 4 999 рублей.

Фото: «Галамарт»

За покупку от 500 рублей, сделанную 8 и 9 декабря, посетители смогут получить гарантированный подарок, а 9 декабря в 18.00 у гостей будет возможность получить и главные подарки праздничного открытия – стиральную машину, холодильник или телевизор с диагональю 42 дюйма. Отличный случай обновить домашнюю обстановку к новому году!

Фото: «Галамарт»

В «Галамарте» вы найдете более 7 000 товаров для дома и кухни, инструменты и хозтовары, детские игрушки и многое другое! Разнообразные акции и скидки действуют здесь каждый день, а фирменная «фишка» магазина – сезонные распродажи, так что экономные покупки станут хорошей привычкой.

Фото: «Галамарт»

Адрес магазина: г. Минусинск, ТЦ «Фестиваль», ул. Абаканская, 58.

Часы работы: 10.00-20.00

Праздничное открытие: 8 декабря с 10.00 до 20.00 и 9 декабря с 10.00 до 18.00.

www.galamart.ru

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