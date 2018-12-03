2018-12-03T19:33:37+03:00
Общество

Настало время уйти от бумаги

Новые электронные сервисы Фонда социального страхования созданы для удобства, скорости обслуживания и сокращения расходов
Татьяна РЯБИНИНА
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..Фото: Мария ЛЕНЦ
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Фонд социального страхования предлагает около 20 электронных сервисов, преимущества которых обсудили в ходе круглого стола в пресс-центре «Комсомольской правды».

Одна из самых распространенных цифровых услуг – электронный листок нетрудоспособности. Сейчас медицинские учреждения края ежедневно выдают 160-200 электронных больничных, и с 1 июля 2017 года их оформлено уже больше 18 тысяч.

А в сентябре этого года на территории Красноярского края началась реализация проекта по переходу на электронный билет для льготников для проезда к местам лечения, в том числе санаторно-курортного.

Это совместный проект Фонда социального страхования и РЖД. Бесплатный проезд осуществляется при помощи электронных талонов, а для его получения достаточно зарегистрироваться на сайте rzd.ru, или портале Госуслуг. Можно также предъявить паспорт в железнодорожной кассе - другие документы не потребуются, никуда ходить не нужно.

В 2018 году льготникам было выдано 3,4 тысячи талонов на проезд, из них уже 20% - в электронном виде.

- Это очень удобно, - подтверждает председатель Красноярской региональной организации Всероссийского общества инвалидов Галина Зименко, – И хочу сказать, что ситуация на железной дороге изменилась очень сильно, появились специальные вагоны для колясочников, есть подъемники.

- По нашей просьбе железнодорожники добавили остановку поезда возле реабилитационного центра «Туманный» в Хакасии, чтобы людям было удобно добираться до места лечения, - говорит управляющий Красноярским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Сергей Москвин.

ПЕРЕХОД НА ЦИФРУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В 2019 году планируется переход на электронные родовые сертификаты, что значительно облегчит жизнь беременным женщинам и молодым мамам.

Также в 2019 году в России будет запущен пилотный проект по переходу на электронные сертификаты, дающие право на получение средств реабилитации. Сейчас они закупаются централизованно, через торги, и инвалиды не всегда получают то, что их полностью устраивает по качеству. Электронный сертификат дает право выбора: человек сам купит то, что ему подходит, а ФСС рассчитается с продавцом.

В 2020 году в Красноярском крае планируется переход на прямые выплаты из ФСС. Это нововведение особенно оценят работодатели, которые сейчас оплачивают своим работникам больничные листы, а потом получают эти деньги из ФСС.

Есть и другие социальные сервисы, которые значительно облегчат жизнь, например, в Москве, Санкт-Петербурге у инвалидов есть возможность посмотреть через специальное приложение в телефоне, есть ли поблизости свободные волонтеры и попросить их о помощи, сориентироваться по наличию ближайщих социальных объектов.

- Настало время уйти от бумаги, и мы будем и дальше двигаться в этом направлении, - подвел итог круглого стола управляющий Красноярским региональным отделением ФСС Сергей Москвин.

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