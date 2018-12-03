Оформляем больничный без бумаг!

Фонд социального страхования предлагает около 20 электронных сервисов, преимущества которых обсудили в ходе круглого стола в пресс-центре «Комсомольской правды».

В Красноярском крае работают больше 1 миллиона человек, имеющих право на получение пособий по временной нетрудоспособности. И в год они приносят своим работодателям около 800 тысяч больничных листов. Это огромный документооборот на бланках строгой отчетности, в которых недопустимы ошибки!

С 1 июля 2017 года россияне получили возможность оформлять не только бумажный, но и электронный листок нетрудоспособности. Оба имеют равноценный юридический статус, но преимуществ у цифрового больничного несоизмеримо больше.

В Красноярском крае в 2017 году было оформлено всего 615 электронных больничных. А сейчас медицинские учреждения края ежедневно выдают 160-200 электронных листков. С начала проекта их оформлено уже больше 18 тысяч.

- Документ формируется в медицинской информационной системе, подписывается электронными подписями врача, организации и направляется в информационную систему ФСС, а работодатель может получить его, направив запрос, - поясняет управляющий Красноярским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Сергей Москвин, - Кроме того, работодателю не потребуется представлять электронные листки нетрудоспособности и при проведении проверок, которые проводит Фонд один раз в три года.

- Мы начали выдавать электронные больничные осенью 2017 года, для этого сделали каждому врачу цифровую подпись, - рассказывает заместитель главного врача по поликлинической работе Красноярской краевой больницы №2» Ольга Зарецкая, – У врачей проблем нет, они уже давно оформляют больничные листы в специальной программе, для них ничего не изменилось.

- Хотя пациенты могут выбирать между бумажным и электронным больничным, и они привыкли к бумаге, все же есть тенденция роста выдачи электронных больничных. Потому что люди оценили удобство: не нужно никуда ходить, все за тебя сделает компьютер, - добавляет руководитель группы сопровождения программного обеспечения Сибирского научно-клинический центр ФМБА России Юлия Шульгина.

Кстати, из зарегистрированных на территории Красноярского края 249 государственных и частных медицинских организаций, имеющих право на выдачу листков нетрудоспособности, 153 уже оформляют электронные больничные. (ближе предложение, не нужно с новой строки) По этому показателю Красноярский край находится на 2-м месте среди 12 регионов Сибирского федерального округа и на 7-м в Российской Федерации.

- В крае работают более 10 тысяч врачей, нужно каждому оформить цифровую подпись, оборудовать рабочее место, и мы уже спланировали эту работу в рамках регионального проекта по созданию цифрового контура в здравоохранении, - говорит заместитель начальника Красноярского краевого медицинского информационно-аналитического центра Мария Никитина, – Чтобы врачам было удобнее работать, мы развиваем медицинские информационные системы. Врач на своем рабочем месте в одной системе и оформляет электронный больничный, и делает запись в электронную историю болезни – это намного удобнее и быстрее.

Мы планируем сократить количество информационных систем, сейчас их в крае три, до конца года останется две, а в перспективе вся информация будет в одной. Будущее за цифровыми технологиями, преимуществ гораздо больше, чем трудностей. Тем более, что сложно только поначалу.

Если врачи и пациенты уже готовы к новшествам, то работодатели, даже крупные, пока еще предпочитают работать по старинке, с бумагой. Это и есть основная проблема перехода на электронные больничные.

Но те, кто понял и оценил удобство электронных больничных, возвращаться к бумаге уже не хотят.

- Наша ведомственная поликлиника выдает только электронные больничные, - говорит специалист по расчету с персоналом Красноярского завода цветных металлов и золота им. В.Н. Гулидова Ирина Сименычева, – Мы ушли от бумаги совсем недавно, в июне этого года. Избавились от рутины, оформления, расчетов и, самое главное, от ошибок.

- У нас в Сбербанке давно введен электронный документооборот и электронные больничные органично стали его частью, никому привыкать не пришлось, - добавляет бизнес-партнер по управлению персоналом Красноярского отделения Сбербанка Наталья Рагзина. – Более того, мы просим своих сотрудников оформлять электронные больничные, поскольку у нас операционные центры находятся в других городах, и бумажный больничный лист нужно пересылать почтой, что долго и неудобно.

В 2019 году красноярское отделение Фонда планирует предложить также электронные родовые сертификаты, электронные сертификаты на получение средств реабилитации. В 2020 году в Красноярском крае планируется переход на прямые выплаты из ФСС. Это нововведение особенно оценят работодатели, которые сейчас оплачивают своим работникам больничные листы, а потом получают эти деньги из ФСС.

- Настало время уйти от бумаги, и мы будем и дальше двигаться в этом направлении, - подвел итог круглого стола управляющий Красноярским региональным отделением ФСС Сергей Москвин.