Как отметить в Красноярске новогодний корпоратив так, чтобы потом не уволили

Декабрь у нас традиционно проходит под знаком подготовки к Новому году. И если в ноябре обсуждать предстоящий праздник было что-то вроде моветона, то сейчас говорить не просто можно, а даже нужно. Где, когда, с кем, зачем и по сколько. Специалисты службы исследований кадрового агентства HeadHunter (hh.ru) решили провести опрос среди своих подписчиков. На сайте компании с 16 по 27 ноября можно было ответить на несколько тематических вопросов, затем специалисты проанализировали данные и вот что получилось.

Корпоративы – это святое, 67 % опрошенных красноярцев уверены, что новогодний корпоратив в их компании или организации обязательно состоится. 42 % опрошенных намерены организовать его на нейтральной территории – в кафе или ресторане. Еще 10 % отметят новогодний междусобойчик в стенах офиса. И 10 % признались, что собираются просто тихо посидеть с сослуживцами в последний рабочий день года за бокалом шампанского и тортом. Кстати, последний вариант выбирают служители науки или учителя.

Кто организовывает корпоративы. 49 % респондентов похвастались, что у них в компании есть специальный департамент. 43 % готовы сами превратиться в массовиков-затейников. И только 5 % намерены пригласить профи из агентств.

Последствия. Знаете пословицу: самый влиятельный человек после корпоратива – тот, у кого фотки. Так вот, не всегда новогодние праздники проходят для сотрудников бесследно. И путь 91 % опрошенных уверяет, что жить после корпоратива вливается назад в привычное русло. Но 9 % припомнили, что слышали или сталкивались с увольнениями после веселого праздника. Например, за:

- безобразное поведение,

- неприличные разговоры с руководством,

- разбитый в ресторане унитаз или поваленный возле входа в ресторан столб,

- драка с посторонними,

- «врач напился и врезал начальнику»,

- драка с коллегами, которая переросла в погром,

- руководителю не понравилась шутка в свой адрес от сотрудника с ведущим.

И последнее, чем занимаются красноярцы после корпоративов на длинных каникулах:

- проводят время с семьей или друзьями – 43 %,

- спят, читают и спокойно отдыхают дома – 42 %,

- собираются работать – 29 %,

- займутся ремонтом – 20 %,

- посвятят время детям – 16 %,

- отправятся в путешествие – 12 %.