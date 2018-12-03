В Красноярске начали разбирать дома «Исторического квартала» на Горького

В Красноярске начали разбирать дома «Исторического квартала» на улице Горького. Правда, обещали это сделать раньше, в июне-июле. Но, видимо, помешали какие-то организационные моменты. И вот красноярцы говорят: возле первого деревянного дома уже вовсю трудится бригада рабочих. Венец за венцом они снимают пронумерованные бревна.

Как будут дальше развиваться события, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в ООО «Исторический квартал». На улице Горького находятся шесть старинных деревянных зданий. Пять из них будут реконструировать методом перебора и один – методом «протезирования». Второй проще и дешевле: сначала специалисты проводят исследование и отмечают, какие участки дома разрушены, потом их точечно ремонтируют. Но такой метод применяется, только если изношенность дома составляет не более 50%.

Все бревна маркируются, затем их увезут на технологическую площадку на реставрацию. Фото: пресс-служба "Исторического квартала"

В нашем случае 5 из 6 домов разрушены намного больше – до 80%. Поэтому их и разбирают. Технология проста. Сначала каждое бревно пронумеровывается, затем дом разбирается и бревна вывозят на технологическую площадку. Там, собственно, заменяют испорченное на новое – каждый оригинал совершенно точной копией. Затем все деревянные части обработают по специальной технологии, чтобы раз и навсегда избавить от грибков и плесени. И вернут на место, где соберут в обратном порядке. В конце. По проекту нужно будет восстановить все, вплоть до лепнины.

Напомним, что летом на улице Горького заменили полностью трубопровод.

После реставрации дома простоят еще сто лет. Фото: пресс-служба "Исторического квартала"

Напомним, что аренда шести домов на этом историческом «пятачке» города обходится инвестору в 4,2 миллиона рублей в год. Сумму реставрационных работа не озвучивают. Ранее собрали, что разборку и сборку зданий планируют закончить к Универсиаде, чтобы по весне заняться инженерными системами и отделкой. Но, как мы видим, сроки начала работ сдвинулись.