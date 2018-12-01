Школьники-спортсмены ехали на соревнования: стали известны подробности страшного ДТП на севере Красноярского края. Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе региональной полиции, в разбившемся микроавтобусе была детская спортивная команда и сопровождающие мужчины.

Стали известны подробности страшного ДТП на севере Красноярского края.

Напомним, авария случилась на 18-километре трассы «Дудинка-аэропорт-Норильск» сегодня, 1 декабря, утром. По уточненным данным, на дороге остановился грузовик «КАМАЗ» - у машины случилась поломка из-за сильного мороза.

В стоящий «КАМАЗ» на большой скорости врезался микроавтобус «Фольксваген» 45-летний водитель и 47-летний пассажир микроавтобуса погибли. Подростков (всем от 13 до 15 лет) и еще одного мужчину увезли в больницу.

Микроавтобус врезался в стоящий грузовикФото: ГУ МВД по Красноярскому краю

- Как установили сотрудники Госавтоинспекции, группа детей в сопровождении двоих взрослых направлялась на спортивные соревнования в Норильск. Руководство спортивной школы воспользовалось услугами частного перевозчика, так как ранее при согласовании выезда в администрации района им было отказано из-за установления в регионе низких температур, - комментируют в пресс-службе краевой полиции.

Сейчас в случившемся будут разбираться, по всей видимости, не только дорожные полицейские, но и представители местного управления образования. Чиновникам предстоит выяснить, почему взрослые нарушили запрет и все-таки повезли детей на соревнования.

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