На севере Красноярского края микроавтобус со школьниками врезался в стоящий «КАМАЗ»: есть погибшие

На севере Красноярского края микроавтобус врезался в стоящий «КАМАЗ»: есть погибшие. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным полиции, авария случилась на трассе «Дудинка-аэропорт-Норильск» сегодня, 1 декабря, утром. Микроавтобус «Фольксваген» по непонятным пока причинам врезался в стоящий на дороге «КАМАЗ».

Известно, что в салоне микроавтобуса было девять человек, шестеро из которых, школьники в возрасте 13-14 лет. В результате аварии погибли водитель и пассажир автобуса. Подростков и еще одну пассажирку увезли в больницу с травмами различной степени тяжести.

- В настоящее время на месте происшествия находится начальник отдела МВД по Таймырскому району Сергей Григорьев и руководит работой следственно-оперативной группы полиции. Выясняются все обстоятельства происшествия, - говорят в краевой полиции.

Следователям предстоит выяснить причины аварии, а также то, в каком состоянии находились в момент столкновения оба водителя.