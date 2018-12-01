«Я и мое отражение»: модели-близняшки, живущие в разных городах, одновременно заболели и пошли на поправку

Как думаете, существует ли связь между близнецами? Существует. И вот вам пример.

«Если с пневмонией слегла одна близняшка, где-то, всего за 860 километрах, сляжет и вторая. Ох, мое Яло*, теперь я могу предположить, кто какое место занимал у мамы во время беременности», - написала в Инстаграм Соня Занько своей сестре-близнецу Тане Тимофеевой. Соня живет в Новосибирске, Таня – в Красноярске. На прошлой неделе Таня попала в больницу с воспалением левого легкого, а на следующий день в Новосибирске в больницу загремела и Соня… с воспалением правого легкого. Мистика, конечно. Но факт остается фактом.

Таня увлекается фотографией и много путешествует вместе с мужем Фото: страница Татьяны Тимофеевой в Инстаграм

«Сама в шоке»

- Мы всегда хорошо чувствовали друг друга, но пока жили вместе в Красноярске, особенно этому значения не придавали ни мы сами, ни родители, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Таня Тимофеева, младшая из близняшек. – Ну, были, конечно, истории забавные. Например, я начинаю фразу, а Соня заканчивает – моими словами. Или как-то на уроке в школе (я за задней партой сидела, Соня впереди): я начинаю чесать лоб, поднимаю головоу и вижу, что она тоже руку вскидывает, тоже лоб чешет. А уж сколько мама наших сказок детских переслушала, когда мы рассказывали ей один и тот же сюжет одинаковыми словами, - не пересчитать. Так что, мы связаны: я и мое отражение.

- До такой степени, что и заболели вместе?

- Сама в шоке от этого, не думала, что такое бывает. Раньше, по крайней мере, такого с нами не происходило. А оказывается, бывает. Я когда сестре рассказала, что заболела (ей первой сообщила), она очень сильно за меня переживать начала. Видимо, «стрессанула», и вот итог.

Родной папа не отличит

Соня некоторое время работала воспитателем Фото: страница Татьяны Тимофеевой в Инстаграм

Таня и Соня однояйцевые близнецы, похожи они как две капли воды. Сейчас обеим по 26 лет. Правда, Соня на 15 минут старше.

- Говорят, что в паре близнецов часто встречается, что кто-то один – лидер, обычно старший. Но это не про нас, - признается Таня. - Никакого соперничества между нами никогда особенно не было. Наоборот, вкусы схожие. Не скажу, что на 100 процентов, но мы совершенно точно смотрим в одном направлении: кино, книги, даже типаж мужчин. И в жизни нам интересны одни и те же вещи. Например, мы работали в модельном бизнесе, снимки наши даже в зарубежных журналах были, потом мы были ведущими на телевидении в Красноярске, вели музыкальный чат. А потом так случилосЬ, что обе вышли замуж. Сначала Соня, как старшая, а потом я. У Сони муж программист, и ему предложили работу в Новосибирске. Так и оказались в разных городах.

Татьяна Тимофеева ведет блог в Инстаграм, где и рассказала, что они с сестрой заболели синхронно Фото: соцсети

- Скучаете по сестре?

- Да, но общаемся мы не так часто. Нам это и не требуется. Пару раз в день в мессенджере перекинулись сообщениями или фотографиями – и все. Я знаю, что с ней все в порядке. Просто чувствую.

Модельный бизнес девушки не забросили: и Таня, и Соня частенько участвуют в съемках, правда, уже не в паре. Татьяна путешествует с мужем (Сергей дизайнер), а Соня некоторое время была воспитателем в детском саду. Образование позволяет, обе сестры окончили Красноярский педуниверситет по специальности «Изобразительное искусство». С учебой, кстати, связана забавная история.

Таня и Соня - кто есть кто и не разберешь Фото: страница Татьяны Тимофеевой в Инстаграм

- Соня на вручении диплома не могла быть, она как раз в Новосибирск переехала. Поэтому я одна пошла. Когда Сонино имя назвали, я за нее диплом получила, - смеется Татьяна. – Никто так и не понял, что это не Соня. Нас вообще часто путают. Как-то фотографировались на рабочие улостоверения в телекомпании. Сделали снимки, а когда пришли забирать, увидели, что в документах одна сестра, - Соня. Фотограф не различил нас. Это и не удивительно, нас даже папа в детстве путал. Когда хотел позвать, по имени никогда не называл, просто «Эй»… Так-то. Мама – нет, мама всегда знала и знает, кто есть кто.

КОММЕНТАРИЙ

«Они не только заболеть, но и вылечиться могут в одно время»

Ирина Коржаева, клинический психолог, гипнотерапевт:

- Связь есть, однако доказательная медицина пока этого подтвердить не может. Прежде всего, потому что вряд ли существуют методы, с помощью которых можно исследовать этот феномен. Но у тела есть память. Приведу пример ситуации: один человек падает и ломает руку, другой в этот момент морщится, словно от боли. Случается такое? Безусловно. И нередко. Как работают люди, которые определяют ложь? Они ведь не только на рот и глаза смотрят, они смотрят на тело. Бывает, что человек говорит одно, а тело – другое. Я, например, пациентов, которые у меня в гипнозе, чувствую физически. И если у человека душа плачет, у меня текут слезы. Есть очень сильная связь: мать и ребенок. Недавно мне пришлось лечить мальчика, который постоянно болел ангиной, через его мать с помощью метода расстановок (не по Хелленгеру). Просто маму я поместила в состояние, когда она – ребенок, и мы вместе поняли причину болезни ее сына. Что касается этого случая с близнецами, я уверена, что они не только заболеть могут синхронно, но и вылечиться тоже. Однако разгадать природу этой связи и подтвердить ее доказательно мы пока не можем.

* Имеется ввиду книга и фильм «Королевство кривых зеркал», героинями которого были девочка Оля и ее отражение – Яло.