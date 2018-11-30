Девушка купила три банки сметаны и выиграла «двушку» в Красноярске

27-летная жительница Сосновоборска Екатерина и подумать не могла, что принесет ей последний день ноября.

- Понимаете, рано утром я еду на работу. Работаю я в Красноярске, так что каждое утро приходится кататься на маршрутке. И тут звонок. Мне говорят, что я выиграла квартиру, представляете?! Я старалась делать покупки каждый день, бросала чеки в ящик и очень хотела выиграть. А когда это случилось, мне до сих пор не верится, не могу прийти в себя от шока. Я рассказала родным, они даже заплакали от счастья.

В чудеса, как говорится, надо верить. Вот и Екатерина решила принять участие в акции под названием «Счастливый чек», которую устроила сеть магазинов «Красный яр». По условиям нужно было всего лишь делать покупки, которые на полках были выделены специальными ценниками. Затем вписывать в чек свои данные и опускать их в специальные ящики.

Девушка старалась каждый день забегать в магазин. За 33 дня, пока длилась акция, она опустила в ящик 59 чеков. А вот в какой именно день купила три счастливые банки сметаны, заплатив за все покупки (вместе с пакетом молока и бутылкой кефира) всего 159 рублей, не помнит. Но именно сметана принесла ей удачу. Розыгрыш проходил сегодня, 30 ноября, в утреннем эфире на одном из городских телеканалов. Барабан, в котом крутятся 75 тысяч 615 чеков, а вытаскивают из него именно кассовую бумажку с именем Екатерины.

Выигрыш просто шикарный – двухкомнатная квартира в Красноярске, в новостройке в микрорайоне «Белые росы». Площадь двушки – 64 квадратных метра. Девушка о такой даже и не мечтала. Теперь она собирается переехать в нее. Вот оформить выигрыш, как полагается, и справит новоселье.

Однако стоит напомнить, что на обладателей таких приятных сюрпризов судьбы ложится определенная ответственность: они должны заплатить налог на выигрыш. Какой – в комментарии нашего специалиста.

Тот самый счастливый чек. Фото: пресс-служба "Красного Яра"

Андрей Метелкин, юрист компании «Мазка, Метелкин и Партнеры», специалист в области налогообложения:

- Обязанность заплатить налог лежит на том, кто выиграл приз или сумму денег, а не на организаторе лотерей. Налоговое законодательство дифференцирует ставки для выигрышей и призов таким образом:

Первое – стимулирующие розыгрыши. То есть, когда компания, к примеру, разыгрывает призы среди своих покупателей. Тем самым стимулируя их приобрести товар. В этом случае размер налога составляет 35 процентов от стоимости приза (выигранной суммы). Налогом не облагается сумма до 4 000 рублей.

Второе – лотереи, основанные на риске. Когда вы просто покупаете билет, рискуете своими деньгами, в надежде получить приз или сумму денег. Здесь ставка составляет 13 процентов, не облагается налогом сумма до 4 000 рублей.

В случае, если размер выигрыша не превышает 15 000 рублей, человек обязан сам подать декларацию о доходах и уплатить соответствующую сумму. Когда выигрыш превышает эту сумму, то обязанность удержать сумму налога лежит на организаторе лотереи как на налоговом агенте. Однако если организатор лотереи не выполнил свои обязанности, налоговые органы вправе потребовать заплатить соответствующую сумму налога непосредственно победителя лотереи.

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