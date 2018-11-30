В Красноярске открыли новую транспортную развязку и назвали ее Николаевским проспектом

Сегодня, 30 ноября, в Красноярске открыли новую транспортную развязку.

- Момент на самом деле торжественный, - передавала с места главный редактор «Комсомольской правды»-Красноярск Мария Мишкина. – Я рада, что нахожусь сейчас в этом месте. Это поистине знаковое для города и для всех нас событие. Фото и видео с него пойдет в архивы, можно будет потом и самим посмотреть и детям показать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/680071" frameborder="0"></iframe> Открытие развязки в Красняорске - Усс.Мария ЛЕНЦ

Подобных развязок в Красноярске еще не было. Объект сложный и важный. Его ждали три года, с того самого момента, как открылся Четвертый мост. Сначала целый год готовились, потом в декабре 2016 года началось строительство. Много всего произошло за это время. Были и чудаки-автомобилисты, которые пытались срезать проезд к мосту из Академгородка по запутанным узким улочкам. Были и жалобы владельцев сносимых домов. Но все понимали: затраты и усилия обернутся сторицей.

Для пешеходов построили один наземный переход и пять подземныхФото: Мария ЛЕНЦ

Несмотря на то, что официальное открытие было назначено на 11 часов дня, с раннего утра там крутились автомобилисты в надежде: а вдруг есть где-то лазейка и можно будет проехаться по магистрали раньше всех, пока она еще пустая? Но нет, въезд на развязку со всех сторон надежно перегораживали бетонные блоки.

Красную ленту перерезали губернатор края Александр Усс, глава Красноярска Сергей Еремин и гендиректор "Сибиряка" Владимир ЕгоровФото: Мария ЛЕНЦ

Торжественный митинг прошел в узком кругу, не было почетных столичных гостей. Собрались, что называется, все свои – губернатор, глава города, депутаты, общественники, пресса и все желающие красноярцы. Жителям высоток, окна которых выходят на магистраль, вообще повезло – стали свидетелями исторического события, не выхода из дома.

На открытие собралось много людейФото: Мария ЛЕНЦ

По старой доброй традиции перерезали красную ленточку губернатор Александр Усс, глава Красноярска Сергей Еремин и генеральный директор строительской компании «Сибиряк» Владимир Егоров, которая и возвела этот стратегический объект.

Красноярцы искренне радыФото: Мария ЛЕНЦ

Самым трудным, признается, Владимир Егоров, было не строительство. Труднее было сносить деревянные дома, в которых жили по нескольку поколений.- Это большой результат, который изменит облик города, его дорожную инфраструктуру и позволит жителям одного берега добираться до другого за считанные минуты. И эта магистраль названа Николаевский проспектом. И я говорю: в добрый пусть, - сказал на торжественном митинге Александр Усс.

- Я сегодня хотел бы попросить искренне извинения у всех жителей Николаевки, которым мы предоставили неудобства. Тем более, что я сам родом из Николаевки, сам до 7 лет жил здесь. Но мы понимаем, что сегодня этой дороге будем рады не только мы одни, а все красноярцы.

Знаковый знакФото: Мария ЛЕНЦ

Первыми по развязке проехала колонна тяжелой строительной техники – это не просто проверка дорожного полотна на прочность. Это, пожалуй, уже старая добрая традиция. Строители как будто передают эстафету автомобилистам. А те уже ждут, когда смогут сами опробовать дорогу. Митинг продлился минут 15, потом бетонные блоки, перегораживавшие проезды, убрали. Ждем впечатлений в социальных сетях.

Автомобилистам советуют: перед первой поездкой изучите схему развязкиФото: Мария ЛЕНЦ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/680072" frameborder="0"></iframe> Открытие развязки в Красноярске - машины поехали.Мария ЛЕНЦ

Добавим, что подрядчик не успел завершить благоустройство прилегающей территории, это будет сделано в следующем году, как только наступит подходящая теплая температура.

И еще один совет – от дорожной полиции. Заместитель начальника ГИБДД Красноярска Роман Васильев предупреждает, что многие сейчас могут запутаться на развязке. Все таки она довольно сложная. Поэтому перед поездкой изучите схему движения. И пусть дорога будет приятной.

Дело осталось за малым - благоустройством. Им займутся, как только настанет теплоФото: Мария ЛЕНЦ

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