Гастролеры из столицы «накормили» банкомат Красноярска сувенирными деньгами, а сняли настоящие 1,6 миллионов

Опасная гастроль в Сибирь для двоих «туристов» из Московской области, похоже, закончится на скамье подсудимых. Парни умудрились обмануть банкомат Красноярска с помощью билетов банка приколов – на 1,6 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе краевого главка. Скормили ему сувенирные деньги, а сняли уже настоящие.

Первыми фальшивые 5-тысячные получили в одной из кредитных организаций Красноярска. Пересчитывали – и наткнулись случайно. Тут же заявили в дежурную часть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/681611" frameborder="0"></iframe> Хищение 1,6 миллионов из банкомата в Красноярске.ГУ МВД по Красноярскому краю

Вскоре полицейские вышли на след подозреваемых. Как выяснилось, те провернули целую операцию. Заранее отсканировали, а после распечатали на специальной бумаге купюры. И затем в одном из супермаркетов Красноярска внесли в банкомат 332 (!) бумажки. Закидывали на двенадцать разных счетов.

332 таких бумажки сунули в банкомат подозреваемые. Фото: пресс-служба краевого главка.

- В дальнейшем они сняли часть денежных средств, используя другие терминалы, - комментирует официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Однако попались на камеру. И через некоторое время их вычислили оперативники. Оказалось, подозреваемые, парни 25 и 30 лет, быстро вернулись домой. Там, в Московской области, их и взяли.

- Сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Красноярского края при участии Росгвардии задержали подозреваемых, - продолжает Ирина Волк.

На них завели уголовное дело по признакам статьи «Кража» (158, часть 4). А это до десяти лет лишения свободы. При обысках у парней изъяли сотовые телефоны и банковские карты. До суда оба находятся под стражей.

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Тот случай, когда размер имеет значение. А заодно цвет, шрифт, рисунок и все прочее. При беглом взгляде (чур только руками не трогать) банкноты из банка приколов что реальные деньги. Не придерешься – настоящая радость комбинаторов всех мастей. А им того и надо! Затариваешься в ближайшем ларьке цветастыми «тугриками», и вперед. Полдела за тебя уже сделали: напечатали, распространили. Только пользуйся. (Подробности).