Без запаха химии и опасных тесемок: красноярцам рассказали, как выбрать карнавальный костюм

Новый год без карнавальных костюмов и масок не Новый год! Особенно важно примерить на себя сказочный образ ребенку. Хотя бы на несколько часов превратиться в Русалочку или Снежную Королеву, Человека-паука или космонавта мечтает каждый детсадовец. Благо в магазинах полно костюмов – на любой вкус и кошелек. А как их выбрать, подсказали красноярцам специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

Первое: никогда не покупайте праздничные костюмы на стихийных рынках.Там гораздо больше вероятности наткнуться на товар сомнительного качества. Между тем, даже самый необычный наряд – это одежда. А она должна быть удобной, комфортной и безопасной.

Второе: смотрим на материал. Желательно, чтобы он был натуральным. Понятно, это не всегда возможно. Многие элементы «волшебных» костюмов шьют из синтетики. Тогда позаботьтесь, чтобы те детали, которые прилегают к телу, имели подкладку из хлопчатобумажного трикотажа. Если такой нет, ребенок должен надеть под костюм белье из натурального материала.

Третье: у карнавального наряда не должно быть неприятного запаха химии. К тому же он не может оставлять следы краски. Иначе у ребенка может возникнуть аллергическая реакция.

Четвертое: изучите качество пошива и фурнитуру. Швы должны быть гладкими, резинки и застежки – защищены планкой, которая предотвращает натирание. Цепочки, тесемки обязаны быть хорошо закреплены.

Пятое: ознакомьтесь с маркировкой. На детской одежде должна быть указана страна-производитель, название фирмы, наименование и назначение товара, дата изготовления. А еще – содержание натурального и синтетического сырья, способы ухода за изделием и его размер.

И последнее. При покупке маски ее стоит тоже тщательно осмотреть. Нет ли дефектов, едкого запаха, устойчива ли краска. Далее выясняем, не натирает ли маска, удобно ли через нее дышать и смотреть. И только тогда делаем свой выбор.

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