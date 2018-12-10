2018-12-10T04:59:12+03:00
Общество

Видеокамер фиксации ПДД в Красноярском крае станет больше

Деньги от штрафов останутся в регионе
Ася ЖУКОВА
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Видеокамер фиксации ПДД в Красноярском крае станет больше.Видеокамер фиксации ПДД в Красноярском крае станет больше.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В следующем году в Красноярском крае станет больше видеокамер фиксации ПДД. Причем средства, полученные от нарушителей, останутся в регионе. В основном, будут направлены на развитие дорожной сети, остальное пойдет на покупку новых систем наблюдения за движением.

Предполагается, что начиная с 2019-го, только в Красноярске будут появляться по 25 новых рубежей контроля. Таким образом, за три года их количество вырастет до 180. Кроме того, в городе продолжат внедрять единую систему управления движением.

Что касается камер фиксации ПДД, пока они работают не вполне совершенно, отмечают эксперты. Достаточно смонтировать конструкцию на другой высоте или не под тем углом, и водитель получит штраф. Между тем обжаловать запись довольно проблематично. Чтобы финансовая составляющая не преобладала над здравым смыслом, система нуждается в доработке, заключают специалисты.

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